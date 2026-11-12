Auditi Matteo Tubertini, con l’avvocato Attilio Simeone, e Sergio Gaglianese della Tazzina della Legalità. Al centro le difficoltà riferite dall’imprenditore dopo l’attentato del 2022 e le proposte per accelerare il sostegno alle vittime della criminalità.

Le difficoltà nell’accesso ai ristori dopo l’attentato alla Guglielmo Caffè, la tutela degli imprenditori che denunciano e i tempi del sostegno economico alle vittime della criminalità sono arrivati all’attenzione della Commissione regionale contro il fenomeno della ’ndrangheta.

Nelle audizioni dell’11 novembre sono stati ascoltati Matteo Tubertini, amministratore delegato dell’azienda, accompagnato dall’avvocato Attilio Simeone, e Sergio Gaglianese, presidente e fondatore della Tazzina della Legalità. A riferire i contenuti degli interventi è l’associazione, nata dopo l’attentato incendiario subito dalla Guglielmo Caffè il 28 luglio 2022.

Il ristoro dei danni e la protezione di Tubertini

Secondo il resoconto della Tazzina della Legalità, Tubertini e il suo difensore hanno ricostruito le vicende successive all’attentato, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nei rapporti con le istituzioni e nelle procedure di sostegno.

Tra i punti sollevati, la motivazione con cui sarebbe stata respinta dalla Prefettura di Catanzaro la richiesta di ristoro dei danni. Gli auditi, riferisce l’associazione, hanno richiamato un riferimento al fatto che la ’ndrangheta non utilizzerebbe razzi come strumenti convenzionali per incendiare le aziende.

Una ricostruzione sulla quale Gaglianese esprime una critica: «Il problema non dovrebbe essere lo strumento utilizzato, ma l’accertamento della matrice criminale dell’attentato e dei presupposti previsti dalla legge».

Tubertini ha inoltre riferito della revoca del dispositivo di protezione, che, secondo quanto esposto nell’audizione, gli sarebbe stata comunicata telefonicamente senza la preventiva notifica di un provvedimento formale. La decisione è stata impugnata davanti al Tar, che, stando alla nota, avrebbe disposto una misura cautelare sospensiva in attesa della successiva udienza.

L’avvocato Simeone ha illustrato le iniziative giudiziarie e le questioni ancora aperte, depositando un fascicolo documentale a sostegno delle argomentazioni della difesa.

Gaglianese: «Le istituzioni devono agire dopo la denuncia»

Nella propria audizione, Gaglianese ha chiesto alla Commissione di utilizzare gli strumenti di interlocuzione politica e istituzionale per affrontare le criticità segnalate dalle vittime.

«È vero che una Commissione regionale non dispone dei poteri della magistratura o degli organi investigativi, ma possiede un’autorevolezza politica e istituzionale che non deve essere sottovalutata», ha dichiarato.

Il presidente della Tazzina della Legalità ha richiamato il lavoro svolto dall’associazione al fianco di imprenditori intimiditi e testimoni di giustizia, citando, tra gli altri, i casi di Francesco Cascasi e Salvatore Barbagallo e gli interventi a tutela del diritto all’istruzione di un minore.

«Quando una persona viene lasciata sola dopo aver denunciato la mafia, il problema riguarda tutte le istituzioni, nessuna esclusa», sostiene Gaglianese.

Beni confiscati, la proposta di dare priorità alle vittime

Uno dei temi affrontati riguarda la destinazione dei patrimoni sottratti alla criminalità organizzata. Gaglianese propone un confronto con la Commissione parlamentare antimafia per rivedere i criteri di assegnazione.

«Continuo a sostenere che i beni sottratti alle mafie debbano essere destinati prioritariamente, nei limiti e attraverso le necessarie modifiche normative, a risarcire e sostenere le vittime della criminalità organizzata», afferma.

A questo proposito ha richiamato la vicenda di Tiberio Bentivoglio, imprenditore e testimone di giustizia reggino che svolge un’attività economica in un immobile confiscato. Secondo quanto riferito da Gaglianese, alle difficoltà nel pagamento del canone commerciale sarebbe seguita un’azione di sfratto.

Il presidente dell’associazione colloca la vicenda durante l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà, oggi consigliere regionale e componente della Commissione, e ne contesta il significato politico: «Non è una questione personale o partitica», sostiene, chiedendo che l’utilizzo dei beni confiscati offra sostegno a chi si è opposto alla criminalità.

Ristori più rapidi e assistenza gratuita

La Tazzina della Legalità chiede inoltre interventi sui meccanismi di sostegno richiamati dalla legge 44 del 1999. Gaglianese denuncia attese che, nei casi segnalati all’associazione, supererebbero i quattro anni.

«Un imprenditore che subisce un attentato, perde fatturato, clienti e credibilità bancaria non può aspettare quattro o cinque anni per ricevere un sostegno economico», afferma. «Quando finalmente arriva il ristoro, spesso l’azienda ha già chiuso, i dipendenti hanno perso il lavoro e l’imprenditore è stato travolto dai debiti».

L’associazione propone di rendere più efficace il ricorso alle provvisionali, introducendo tempi certi e procedure semplificate. Solleva inoltre il problema del mantenimento della partita Iva e della posizione aziendale, indicato come requisito in determinate situazioni anche quando l’attività si trova in grave difficoltà economica.

Un’altra richiesta riguarda l’istituzione di uno sportello antiracket e antiusura, con personale qualificato che assista gratuitamente le vittime nella preparazione delle domande e segua il rapporto con gli uffici competenti.

«Chi denuncia non deve essere lasciato solo neppure davanti a un modulo», dichiara Gaglianese.

Le venti istanze richiamate nell’audizione

Nel corso dell’intervento sono stati citati anche dati sulle richieste di accesso ai benefici. Secondo quanto riportato dall’associazione, sulla base di informazioni del Ministero dell’Interno comunicate in occasione di un protocollo sottoscritto in Prefettura a Catanzaro, nel 2025 in Calabria sarebbero state presentate 18 nuove istanze per estorsione e due per usura.

Gaglianese invita a non interpretare queste cifre come una misura dell’effettiva diffusione dei fenomeni: «Non possiamo dedurre automaticamente da queste cifre quante siano le vittime che non denunciano, ma sarebbe un grave errore confondere il basso numero delle istanze con la scomparsa del fenomeno».

Un nuovo confronto sulle iniziative da intraprendere

Nel resoconto dell’associazione, la conclusione delle audizioni ha registrato la disponibilità della Commissione ad approfondire le questioni emerse.

Gaglianese riferisce che il vicepresidente Enzo Bruno ha sollecitato un ulteriore confronto sulle possibili iniziative e che il presidente Marco Polimeni ha disposto la convocazione di una nuova riunione dedicata al tema.

La Tazzina della Legalità si è impegnata a trasmettere un dossier con le criticità riscontrate, le proposte sui ristori, la destinazione dei beni confiscati e gli strumenti di assistenza.

«Non pretendiamo miracoli, ma atti concreti», conclude Gaglianese, chiedendo che il confronto si traduca in interventi a sostegno di chi denuncia.