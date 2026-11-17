Una voce e un pianoforte per raccontare due dimensioni del canto, quella del teatro e quella più raccolta del salotto. Sabato 21 novembre alle 18, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, il soprano Claudia Nicole Calabrese e la pianista Emilia Di Pasquale terranno il concerto «L’arte del canto: tra palcoscenico e salotto».

Per il duo abruzzese è il terz’ultimo appuntamento della ventisettesima edizione dell’Autunno Musicale, la stagione promossa dall’associazione The Brass Collection con il patrocinio del Comune di Cosenza e la direzione artistica di Luigi Santo.

Calabrese ha studiato canto al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e poi al Luisa D’Annunzio di Pescara, sotto la guida di Manuela Formichella. Ha proseguito la formazione nelle accademie di Santa Cecilia a Roma, di Osimo, di Martina Franca e del Bolshoi di Mosca. La sua esperienza operistica comprende il San Carlo di Napoli, il Pavarotti di Modena, il Marrucino di Chieti e il Pergolesi di Jesi. In concerto ha cantato con l’Orchestra Scarlatti di Napoli e la Filarmonica Arturo Toscanini. A Mosca si è esibita con l’Orchestra filarmonica di Russia diretta da Dmitri Jurowski.

Di Pasquale ha affiancato al repertorio solistico il lavoro di pianista collaboratrice per la lirica. Ha accompagnato cantanti e cori polifonici e suonato in formazioni da camera in Italia e all’estero. È anche direttrice d’orchestra e compositrice: nel 2021 ha pubblicato per Sifare Radici, un album di brani per pianoforte da lei scritti ed eseguiti.

Alla voce ha dedicato anche il Requiem per violino, soprano e orchestra d’archi, eseguito dall’Orchestra sinfonica di Lviv. Tra le sue composizioni figura inoltre 23 Agosto 1268, presentata in prima assoluta nel luglio 2019 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la battaglia di Tagliacozzo.