La Polizia Municipale disciplina sosta e transito per i festeggiamenti del 31 maggio. Attesi numerosi fedeli
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La processione di San Francesco di Paola cambia la viabilità a Cosenza. In occasione dei festeggiamenti religiosi in programma domenica 31 maggio, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare sosta e transito lungo le strade interessate dal passaggio dei fedeli.
Il provvedimento si rende necessario in considerazione della partecipazione prevista e dell’esigenza di garantire sicurezza, ordine pubblico e regolare svolgimento della manifestazione religiosa.
Divieto di sosta su corso Plebiscito e via Galeazzo di Tarsia
Per domenica 31 maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, dalle 14 alle 23, lungo corso Plebiscito, per tutta la sua estensione, e in via Galeazzo di Tarsia, anche in questo caso per tutta la sua estensione.
La misura consentirà di liberare le aree interessate dalla processione e agevolare il passaggio del corteo religioso, evitando intralci lungo il percorso.
Divieto di transito durante il passaggio della processione
Sempre domenica 31 maggio, dalle 18 alle 23, sarà istituito anche il divieto di transito, limitatamente al completo passaggio della processione.
Il percorso partirà da corso Plebiscito, all’altezza della Chiesa di San Francesco da Paola, per poi attraversare Ponte Alarico, via Alarico, piazza Giacomo Matteotti, viale Trieste, piazza della Vittoria, nella zona di Montesanto, corso Umberto, piazza dei Bruzi, piazza XX Settembre, via S. Quattromani, Ponte Mario Martire, piazza dei Valdesi e corso Telesio, fino al Duomo.
Dopo la Santa Messa in Cattedrale, la processione riprenderà da corso Telesio, attraverserà Ponte Galeazzo di Tarsia e farà ritorno su corso Plebiscito, alla Chiesa di San Francesco da Paola.
Agenti in servizio per regolare il traffico
Durante lo svolgimento della manifestazione, gli agenti di Polizia Municipale in servizio potranno adottare ulteriori misure di regolazione del traffico in base alle necessità del momento.