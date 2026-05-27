La formazione musicale apre nuove opportunità a Corigliano Rossano. C’è tempo fino a lunedì 8 giugno 2026 per presentare domanda di iscrizione ai corsi propedeutici di musica nella sede distaccata di Corigliano Rossano del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”, Istituto superiore di studi musicali di Cosenza.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online. Dopo la fase di iscrizione, i candidati sosterranno l’esame di ammissione relativo alla disciplina scelta.

Corsi propedeutici al Conservatorio, le scuole disponibili

L’avviso riguarda l’accesso ai corsi propedeutici di musica attivati nell’ambito dell’offerta formativa del Conservatorio. È possibile presentare domanda per diverse aree di studio, senza limite di età.

Le scuole interessate sono Discipline interpretative, Discipline interpretative del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili e Discipline della musica antica.

Si tratta di percorsi pensati per chi vuole avvicinarsi in modo strutturato allo studio musicale, con l’obiettivo di costruire competenze tecniche e artistiche utili per proseguire nella formazione accademica.

Esami di ammissione da metà giugno

Una volta presentata la domanda entro l’8 giugno, i candidati dovranno sostenere il relativo esame di ammissione per la disciplina scelta. Le prove si svolgeranno nella sede di Cosenza, a Portapiana o alla Casa della Musica, secondo un calendario che sarà pubblicato prossimamente.

Gli esami sono previsti a partire dal 15 giugno e comunque entro il 13 luglio 2026. Le graduatorie di idoneità saranno pubblicate entro il 31 luglio 2026.

Scelta della sede di Corigliano Rossano dal primo agosto

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, gli studenti interessati a frequentare i corsi nella sede distaccata di Corigliano Rossano potranno esprimere la propria scelta a partire dal 1° agosto ed entro il 28 agosto 2026.

Le modalità operative saranno comunicate successivamente dal Conservatorio. Il percorso consentirà così agli aspiranti studenti di accedere a una formazione musicale qualificata senza dover necessariamente lasciare il territorio.

Una opportunità nata dal protocollo con il Comune

L’attivazione dei corsi nella sede distaccata nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Corigliano Rossano e il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”.