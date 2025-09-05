Inizia stasera alle 21 una kermesse che promette, oltre alle varie performance musicali e presentazioni teatrali e cinematografiche, anche le due mostre di pittura a cura di Rossella Iorio e Alessandra Ferraro e Massimo Pinto

Prenderà il via questa sera alle ore 21, ad Acquappesa, la manifestazione “Letture al Parco… incontri di fine estate”, una proposta culturale che ha già incassato importanti adesioni. Al contempo sarà possibile visitare due mostre di pittura, quelle di Rossella Iorio e Alessandra Ferraro e Massimo Pinto. L’evento è organizzato da dalla Pro Loco Intavolata " T. Russo" APS e Unpi Acquappesa.

Cultura e spettacolo

Durante la kermesse, oltre alle mostre d'arte, si potrà assistere a performance musicali, rassegne cinematografiche, presentazioni teatrali e la ripresa di una manifestazione che ha dato lustro alle Terme Luigiane, oggi Sibarite, e alla città tirrenica. Si tratta di un appuntamento culturale che ha varcato i confini nazionali, ospite e rappresentante per l'Italia, unitamente alla Rai, all'International Ecological TV Festival di Khanty Mansiysky.

I premi

«Riprendere il Premio Nazionale di Ecologia "Luigiano d'Oro" con il premio Calabria per il giornalismo "Elio Fata" – fanno sapere gli organizzatori - è quasi un atto dovuto su un territorio molto più vasto che necessita di qualità, di nuove dinamiche culturali, di visibilità tale e capace di marcare un territorio. Esplorare il mondo della cultura nelle più variegate forme apre le menti, noi ci proviamo, ma in certi contesti verrebbe voglia di non farlo. Andiamo avanti».