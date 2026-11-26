Una piazza aperta a chi vuole suonare e cantare le canzoni di Francesco Guccini, senza separazione tra musicisti e pubblico. È la formula di “Canzoni per un amico – Casali del Manco canta Guccini”, in programma domenica 29 novembre 2026, alle 16.30, in Piazza Municipio a Pedace.

L’iniziativa è promossa dal Coro Polifonico Mater Dei e dalla Scuola d’Arte Musiké, con il patrocinio del Comune di Casali del Manco. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e musicisti a contribuire al pomeriggio portando uno strumento oppure unendo la propria voce al coro.

«Porta il tuo strumento o unisci la tua voce per cantare insieme le canzoni di Guccini» è l’appello che accompagna l’evento. Non è previsto un palco: l’intenzione è costruire un incontro musicale collettivo, nel quale anche chi arriva per ascoltare possa partecipare.

Tra i brani richiamati nella presentazione figurano La locomotiva, Auschwitz, Dio è morto, Cyrano e L’avvelenata. All’appuntamento prenderà parte, come ospite, anche l’Accademia Gucciniana di San Giovanni in Fiore.

A spiegare il significato dell’omaggio è Ferdinando Autiero, polistrumentista e cantante, componente del Coro Mater Dei e docente della Scuola d’Arte Musiké.

«In un’epoca dominata dalla velocità, dagli slogan facili e dal consumo distratto della musica, Guccini insegna anche alle nuove generazioni prima di tutto il peso e la dignità delle parole», afferma Autiero. «Le sue canzoni non sono mai banali: sono piccoli romanzi in musica che invitano al pensiero critico, a non accontentarsi delle verità preconfezionate e a guardare la realtà con spirito libero, ironico e mai conformista».

L’incontro si terrà anche in caso di maltempo: la sede alternativa è il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Casali del Manco – Pietrafitta”, a Spezzano Piccolo. Le condizioni meteorologiche avverse comporteranno quindi lo spostamento al coperto, senza rinviare la manifestazione.