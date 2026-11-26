Inaugurazione il 27 novembre, apertura al pubblico dal 28 novembre al 31 gennaio 2027. La Galleria Nazionale ospita opere provenienti in gran parte dai depositi del museo romano
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Oltre trenta opere della Galleria Borghese, molte delle quali raramente esposte al pubblico, arrivano a Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza. Dal 28 novembre 2026 al 31 gennaio 2027, la città ospiterà la seconda tappa di “Tesori nascosti della Galleria Borghese”, progetto itinerante dedicato all’arte italiana tra Rinascimento e Barocco.
L’inaugurazione è fissata per venerdì 27 novembre alle 10.30, mentre l’apertura al pubblico inizierà il giorno successivo.
Il percorso comprende lavori di Dosso Dossi, Tiziano Vecellio, Palma il Vecchio e Gian Lorenzo Bernini, provenienti in gran parte dai depositi dell’istituzione romana. La mostra offrirà dunque la possibilità di conoscere una selezione della collezione solitamente meno accessibile ai visitatori.
A curare l’esposizione sono Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi, della Galleria Borghese. Attraverso le opere sarà possibile ripercorrere anche la storia della raccolta voluta agli inizi del Seicento dal cardinale Scipione Borghese, divenuta nel 1902 un museo statale aperto al pubblico.
Dopo la prima tappa al Museo MUST di Lecce, il progetto raggiunge Cosenza con l’obiettivo di ampliare la conoscenza del patrimonio nazionale e sviluppare un modello di museo diffuso, mettendo in relazione le grandi collezioni con altre istituzioni e territori.
L’iniziativa è presentata dalla Galleria Borghese in collaborazione con Fondazione Roma, che sostiene il percorso espositivo. Alla realizzazione contribuisce anche Intesa Sanpaolo attraverso l’Art Bonus.
La mostra sarà allestita negli spazi della Galleria Nazionale, a Palazzo Arnone, in via Gian Vincenzo Gravina a Cosenza.