Il cantautore cosentino sarà tra gli ospiti del 25° anniversario della MenschenSinfonieOrchester e si esibirà per i due anni de “La Deutsche Vita”. Sul palco con lui Alessandro Palmitessa, con cui condivide un sodalizio artistico ventennale. Un ritorno in un Paese profondamente legato alla sua storia musicale

Due appuntamenti in Germania per Peppe Voltarelli, che torna a esibirsi davanti al pubblico tedesco con un doppio evento tra Colonia e Francoforte sul Meno. Il cantautore cosentino sarà protagonista giovedì 26 e sabato 28 novembre di due serate che intrecciano musica, cultura italiana e integrazione, accompagnato dal musicista Alessandro Palmitessa, con il quale collabora da vent'anni.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre alla Lutherkirche Südstadt di Colonia, dove Voltarelli sarà tra gli ospiti speciali della serata di gala per il 25° anniversario della MenschenSinfonieOrchester, nell'ambito della decima edizione di Italiana Kulturbrücke am Rhein, festival dedicato alla cultura italiana.

Fondata nel 2001 da Alessandro Palmitessa e dal pastore Hans Mörtter, la MenschenSinfonieOrchester riunisce da un quarto di secolo musicisti e persone con esperienze e provenienze differenti, facendo della musica uno strumento di incontro e inclusione sociale. La serata, diretta dallo stesso Palmitessa e condotta da Luciana Caglioti, vedrà alternarsi sul palco, oltre a Voltarelli, Klaus der Geiger, Richard Bargel, Krazy, Cosimo Erario, Aladji Mbaye Tama e Christian Korbella.

Sabato 28 novembre il cantautore calabrese si sposterà a Francoforte sul Meno, al Saalbau Depot Oberrad, per celebrare il secondo anniversario de La Deutsche Vita, evento organizzato in collaborazione con Sapori Calabresi. Dopo l'apertura affidata a Incoincidenza, Voltarelli si esibirà insieme ad Alessandro Palmitessa, mentre la conclusione della serata sarà affidata al dj set di DJ Piroska.

Dalla Calabria alla Germania, un legame che attraversa la musica e il cinema

Il ritorno in Germania rappresenta per Voltarelli molto più di una nuova tappa concertistica. Il Paese occupa infatti un posto particolare nella sua storia personale e artistica. A Berlino ha vissuto per un periodo e ha girato il videoclip di 'Sta città, una delle sue canzoni più conosciute.

Un rapporto che affonda le radici anche nel racconto dell'emigrazione calabrese. Nel 2003, dall'incontro con il regista Giuseppe Gagliardi, nacque Doichlanda, documentario che segue il viaggio musicale di una band etno-rock attraverso i ristoranti calabresi e i luoghi dell'emigrazione italiana in Germania.

Il titolo riprende l'espressione con cui gli emigrati calabresi chiamavano la Germania, trasformando il nome tedesco del Paese in una parola familiare, segnata dalla lingua e dalla memoria delle proprie origini.

Il documentario fu scelto dal Goethe-Institut come testimonianza nell'ambito delle celebrazioni per i cinquant'anni dell'emigrazione italiana in Germania e proiettato in diverse città, tra cui Colonia, Francoforte e Monaco di Baviera.

Da allora Voltarelli ha continuato a coltivare il rapporto con il pubblico tedesco, esibendosi in numerosi festival e locali di Berlino, Colonia, Dortmund, Duisburg e Lipsia. Un percorso artistico documentato anche dalla playlist Live in Germany, disponibile sul suo canale YouTube, che raccoglie registrazioni dal vivo, interviste e testimonianze delle sue esibizioni.

Una carriera internazionale e tre Targhe Tenco

Nato a Cosenza nel 1969, Peppe Voltarelli è cantante, autore, attore e scrittore. Ha iniziato la propria carriera nel 1990 fondando Il parto delle nuvole pesanti, formazione diventata un punto di riferimento del nuovo folk italiano, prima di intraprendere un percorso solista che lo ha portato a pubblicare sette album in studio, quattro colonne sonore e due album dal vivo.

Nel corso della carriera ha conquistato tre Targhe Tenco: nel 2010 con Ultima notte a Malá Strana, premiato come miglior album in dialetto, nel 2016 con Voltarelli canta Profazio e nel 2021 con Planetario, entrambi riconosciuti come miglior album di interprete.

Al cinema è stato protagonista e coautore de La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi, considerato il primo mockumentary italiano, e di Che verso fa il pesce spada? di Giacomo Triglia.

Tra le numerose collaborazioni figurano Claudio Lolli, Teresa De Sio, Silvio Rodríguez, Adriana Varela, Kevin Johansen, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli e Bandabardò.

La sua attività concertistica lo ha portato in 27 Paesi, mentre i suoi dischi sono stati distribuiti anche in Argentina, Canada e Stati Uniti.

L'ultimo lavoro discografico, La grande corsa verso Lupionòpolis, registrato a New York e pubblicato nel 2023 da Visage Music, si è classificato secondo nella graduatoria finale del Premio Tenco per il miglior album in dialetto, conquistando inoltre il Premio Nilla Pizzi nel 2023 e il Premio Loano nel 2024 come miglior album.

I due appuntamenti tedeschi rappresentano così un nuovo capitolo di un percorso nel quale la musica continua a dialogare con i temi dell'identità, della memoria e dell'emigrazione, mantenendo vivo il legame tra la Calabria e le comunità italiane all'estero.