Una fiaccolata per ricordare le vittime della violenza di genere e ribadire l'impegno collettivo nella costruzione di una cultura del rispetto. Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Università della Calabria ospiterà una manifestazione aperta all'intera comunità accademica, promossa dalle rappresentanze studentesche con il sostegno dell'Ateneo.

Il corteo partirà alle 19 dalle pensiline dell'Unical e attraverserà il Ponte Pietro Bucci fino a raggiungere il Teatro Auditorium (TAU), dove è previsto un momento di riflessione e testimonianza. Un appuntamento pensato per dare voce alla comunità universitaria e richiamare l'attenzione su un fenomeno che richiede consapevolezza, partecipazione e responsabilità condivisa.

L'iniziativa è organizzata congiuntamente dal Consiglio degli Studenti e dal Centro Residenziale, con il coinvolgimento di tutte le associazioni studentesche dell'Ateneo. Alla fiaccolata parteciperanno anche il rettore Gianluigi Greco, la prorettrice Elvira Brunelli e numerosi rappresentanti della comunità universitaria.

La manifestazione si inserisce in un percorso di sensibilizzazione più ampio. L'Università della Calabria promuove infatti #25novembreoltre 2026, un programma di iniziative distribuite nel corso dell'anno accademico, con il coinvolgimento di numerosi dipartimenti attraverso lezioni, seminari e incontri di approfondimento dedicati alla violenza di genere.

Il calendario, avviato già nel mese di ottobre, proseguirà fino a gennaio 2027, portando la riflessione sul tema all'interno delle attività didattiche e coinvolgendo discipline e ambiti di studio differenti.

L'obiettivo è superare la dimensione puramente commemorativa del 25 novembre, trasformando la ricorrenza in un'occasione di formazione e confronto continuativo. Un percorso che riconosce all'università un ruolo fondamentale nella prevenzione della violenza, nel superamento degli stereotipi di genere e nella promozione di relazioni fondate sul rispetto e sulla parità.

Il calendario completo delle iniziative e gli aggiornamenti sono consultabili sulla pagina dedicata alle Pari Opportunità e al Benessere dell'Università della Calabria.