La tregua meteorologica ha le ore contate. Previsto un deciso peggioramento con venti occidentali particolarmente intensi, soprattutto sui rilievi e lungo la fascia ionica. Dalla serata tornano anche le piogge, in estensione a tutta la regione durante la notte

La breve pausa che sta interessando la Regione sta già per terminare. Nelle prossime ore l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà un notevole rinforzo dei venti da quadranti Occidentali: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previste raffiche fino ai 80-100 km/h sulla fascia Tirrenica tra cui Cosentino, lametino e tra Vibonese e Reggino con conseguente aumento del moto ondoso marino e mareggiate lungo le coste esposte.

L’attenzione più alta è attesa però lungo le aree interne e Joniche della regione: qui infatti sono previste raffiche più intense e fino ai 120-130 km/h specie sui crinali dei monti e lungo le aree Joniche del Cosentino, Catanzarese e Reggino, dove non si escludono anche eventuali disagi.

L’aumento del vento però sarà accompagnato anche da locale maltempo: la perturbazione infatti apporterà piogge sparse dalla serata a partire dai settori Tirrenici della Regione e, entro la nottata, le precipitazioni si espanderanno anche sul resto della Calabria con piogge localmente anche moderate.