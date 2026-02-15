Il regista ha ricordato la genesi di quello che considera il suo film più riuscito che racconta la storia del giornalista assassinato dalla camorra poco più di 40 anni fa

Fortapasc, come tutti i film d’inchiesta di Marco Risi, è un’opera che non invecchia, non rimpicciolisce, anzi, cresce. Ospite della Primavera del Cinema di Cosenza, il regista di pellicole come Il Muro di Gomma, Soldati, 365 all’alba e Mery per sempre, ha ricordato la genesi di quello che considera il suo film più riuscito che racconta la storia del giornalista Giancarlo Siani assassinato dalla camorra poco più di 40 anni fa. Di seguito il nostro servizio andato in onda al telegiornale.