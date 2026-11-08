L’associazione apprezza i lavori al parcheggio sterrato vicino alla Capitaneria di porto e sollecita rastrelliere per bici nel piazzale della stazione o, in alternativa, bus e navette gratuiti per i pendolari
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L’associazione Paolab chiede all’amministrazione comunale di sospendere la sosta a pagamento con strisce blu lungo l’asse viario vicino alla stazione ferroviaria, considerati il periodo e i lavori in corso nell’ex spazio del carroponte ferroviario. In alternativa, propone corse gratuite su autobus e navette urbane per i pendolari che usano ogni giorno il treno per raggiungere il lavoro.
L’associazione accoglie con favore i lavori avviati nel parcheggio sterrato vicino alla Capitaneria di porto, che collega alle proprie proposte rivolte al Comune attraverso la stampa.
Paolab sollecita inoltre l’installazione di rastrelliere per biciclette nel piazzale della stazione, osservando che in diverse zone della città le rastrelliere non vengono utilizzate, tra cui quelle ai margini del cantiere sull’arenile del lungomare.
«Agevolare la mobilità ed incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici. Basterebbe poco. Basta volerlo!», conclude l’associazione.