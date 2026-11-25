Nel suo nuovo romanzo, pubblicato da Ferrari Editore, lo scrittore cosentino intreccia ricordi, lutto e amore in un viaggio interiore tra le storie di vite dimenticate. Musica, letteratura e cinema diventano compagni di un percorso alla ricerca di un senso per il presente

C'è una memoria che non smette di interrogare il presente e ci sono assenze che, con il passare degli anni, continuano a chiedere di essere attraversate. È da questa consapevolezza che prende forma Una tenebra azzurra, il nuovo romanzo di Gianluca Veltri, giornalista e scrittore cosentino, pubblicato da Ferrari Editore, la stessa casa editrice che cinque anni fa aveva dato alle stampe L'odore dell'arrivo.

Al centro della narrazione c'è Nick, un archivista del tempo che, avvolto da un'improvvisa solitudine e incalzato dalla paura del presente, si ritrova a fare i conti con i propri ricordi. In particolare con la figura del padre Ben, scomparso da anni, e con un dolore rimasto a lungo inespresso, mai davvero elaborato. Il suo è un monologo interiore che diventa progressivamente un viaggio nella memoria, un tentativo di ricomporre i frammenti di un'esistenza e di dare un nome alle emozioni.

Attraverso una struttura narrativa fatta di capitoli intermittenti, nei quali l'oggi si alterna al passato, Nick ripercorre storie dell'infanzia e dell'adolescenza, incontri e vicende che hanno contribuito a formare il suo sguardo sul mondo. Una sorta di Spoon River personale, popolata da vite minuscole, persone e destini che rischierebbero altrimenti di scomparire senza lasciare traccia. Sullo sfondo, il timore che dopo di noi non rimanga nulla, ma anche la possibilità di trovare nell'amore e nella memoria una ragione per continuare a guardare avanti.

È proprio l'amore per Bellastory, inizialmente presenza discreta nella trama, a diventare uno dei nuclei portanti del romanzo. Alla paura della perdita e al senso di precarietà dell'esistenza si contrappongono così la fiducia e la speranza, in un racconto che riflette sul tempo, sulla sua capacità di trasformare i fatti e persino il modo in cui li percepiamo.

La musica, la letteratura e il cinema occupano un posto speciale nell'universo narrativo di Veltri. Forte di una lunga esperienza nella critica musicale, l'autore li trasforma in strumenti di conoscenza e in un repertorio emotivo al quale il protagonista può attingere per interpretare la realtà. Canzoni, film e libri riaffiorano come un coro di voci familiari, capaci di offrire a Nick le parole per raccontare il mondo e, soprattutto, una forma di protezione dalle insidie del presente.

Gianluca Veltri, firma da oltre vent'anni del Quotidiano del Sud e collaboratore di diverse testate nazionali, tra cui Mucchio selvaggio e Diario della settimana, ha dedicato una parte significativa del proprio percorso alla scrittura musicale. Da questa stagione sono nati il volume su Claudio Lolli Da una finestra sbagliata e il libro-canzoniere dedicato a Francesco Guccini, Fiero del mio sognare. Negli ultimi anni si è invece concentrato su quella che definisce «scrittura disinteressata», dando vita a un percorso letterario che comprende Le parole salvate (2018), L'odore dell'arrivo (2021) e il nuovo Una tenebra azzurra.

Attualmente collabora con il blog online Nazione Indiana e con L'Osservatore Romano. Nelle sue pagine ricorrono alcuni temi fondamentali: la forza della memoria, le esistenze apparentemente marginali, le ferite dell'anima e quei cortocircuiti che rendono ogni vita unica e irripetibile. Un posto particolare è riservato anche alla montagna, presenza viva e pulsante, con i suoi fiumi, i suoi odori e le storie che custodisce.

Il romanzo sarà presentato dall'autore attraverso una serie di reading che uniranno letture, conversazioni ed esecuzioni musicali dal vivo, con Veltri alla chitarra. Il primo appuntamento si è svolto il 20 novembre scorso alle Officine OVO di Cosenza, davanti a un pubblico particolarmente partecipe.

Una tenebra azzurra è, in definitiva, un libro sulla necessità di attraversare il dolore senza lasciarsene imprigionare, sulla possibilità di ritrovare negli affetti e nelle storie degli altri una forma di salvezza. Perché la vita, suggerisce Veltri, può essere una tenebra, ma non necessariamente una condanna al buio. Può diventare azzurra se impariamo, anche nei momenti più difficili, ad «arredare il tunnel» nel quale ci troviamo.