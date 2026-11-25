Assenti gli autisti per motivi di salute, il primo cittadino ha deciso di mettersi al volante del mezzo comunale per evitare disagi a bambini e famiglie

A Castrolibero il sindaco Francesco Serra ha indossato, per una mattina, i panni dell'autista dello scuolabus comunale. Una scelta dettata dalla necessità di assicurare la regolare continuità del servizio di trasporto scolastico, nonostante l'assenza degli autisti, le cui condizioni di salute non erano ottimali.

La scena, insolita per chi è abituato a vedere il primo cittadino impegnato nelle attività istituzionali, è stata immortalata questa mattina da alcuni genitori. Al momento di accompagnare i figli, si sono ritrovati davanti a una sorpresa: al posto di guida del pullmino comunale c'era proprio il sindaco Serra.

Colti di sorpresa, i genitori hanno chiesto spiegazioni e il primo cittadino ha chiarito, per le vie brevi, le ragioni della sua presenza alla guida. In mancanza degli autisti, impossibilitati a svolgere regolarmente il proprio servizio per motivi di salute, Serra ha preferito intervenire direttamente, piuttosto che lasciare scoperto il trasporto degli alunni.

Una soluzione certamente fuori dall'ordinario, adottata per scongiurare possibili disagi alle famiglie di Castrolibero e garantire ai bambini il collegamento con le rispettive sedi scolastiche. In più, il primo cittadino ha lavorato per tanti anni a bordo dei bus ex Amaco del trasporto pubblico locale di Cosenza: la scelta è stata pertanto quasi fisiologica.

L'episodio ha attirato l'attenzione dei genitori proprio per la particolarità della situazione: un sindaco che, anziché limitarsi a gestire l'emergenza sul piano amministrativo, ha scelto di salire sullo scuolabus e occuparsi personalmente del servizio.

L'obiettivo, come spiegato dallo stesso sindaco ai genitori, era evitare che l'assenza degli autisti si ripercuotesse sull'organizzazione quotidiana delle famiglie e sulla mobilità scolastica dei più piccoli. A Castrolibero, almeno per questa mattina, il primo cittadino ha così preso il posto degli autisti, assicurando la continuità di un servizio essenziale per la comunità. E chissà che dai sedili retrostanti non gli abbiano dedicato il più classico dei cori...