L’amministrazione comunale ha apprezzato molto la richiesta di Salvatore Magarò: «La presenza dell’Unical nell’area e, prossimamente, del nuovo Ospedale di Cosenza, rende ancora più urgente l’accoglimento dell’istanza»

«L’Amministrazione comunale di Rende, che ho l’onore di presiedere, ha chiesto da più tempo ai responsabili delle infrastrutture ferroviarie l’ammodernamento della Stazione di Castiglione Cosentino Scalo per assicurare ai viaggiatori tutti i servizi necessari e, in particolare, un agevole accesso ai binari con riferimento, soprattutto, alle persone con disabilità e con problemi di deambulazione». Così iin unua nota il sindaco Sandro Principe, in una nota diramata dall’amministrazione comunale di Rende.

«Ho apprezzato molto la richiesta del collega sindaco, Salvatore Magarò, di istituire una fermata della tratta ferroviaria ad Alta velocità Sibari-Milano, di prossimo avvio, presso la predetta stazione di Castiglione Cosentino. Il Comune di Rende sosterrà in tutte le sedi istituzionali, regionali e romane, la richiesta del Sindaco Magarò. L’alta velocità - ha aggiunto - è un servizio importantissimo non solo per la città di Rende, ma per tutta l’Area Urbana e per tutta la provincia».

«Infatti - prosegue il primo cittadino - la stazione di Castiglione, grazie all’Università della Calabria e alle numerose attività produttive della città, è meta di un’utenza quotidiana numerosa, che riguarda tutto il territorio regionale. Inoltre, per molti di questi utenti, la stazione del nostro territorio è una tappa obbligata per gli spostamenti fuori regione».

«L’Alta velocità, pertanto, porterebbe benefici notevoli: in particolare, il taglio esponenziale dei tempi di percorrenza tra l’Area Urbana e il resto del Paese e, dunque, una maggiore possibilità per i cittadini di spostarsi fuori regione, rendendo più effettivo il diritto alla mobilità. La presenza dell’Unical nell’area e, prossimamente, del nuovo Ospedale di Cosenza, rende ancora più urgente l’accoglimento dell’istanza di Magarò» ha poi concluso Sandro Principe.