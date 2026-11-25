L'Ambasciatrice del Giappone Hikariko Ono, ha visitato ieri pomeriggio l’Università della Calabria. Presso il rettorato è stata ricevuta dal Magnifico Rettore, Professor Gianluigi Greco e dal Sindaco di Rende, Onorevole Sandro Principe. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l'importanza della presenza della multinazionale giapponese NTT Data sul territorio di Rende da circa 25 anni, che dà lavoro a circa 500 giovani informatici, contribuendo alla crescita economica del territorio.

L’Onorevole Sandro Principe durante il suo intervento, dopo aver illustrato l'originalità della comunità rendese che ospita un numero di studenti universitari quasi pari a quello della popolazione residente, ha proposto un gemellaggio con una città del Giappone che abbia caratteristiche simili a quella di Rende, tra cui ovviamente la presenza di un'Università sul proprio territorio, al fine di consolidare i rapporti con il Giappone.

L'Ambasciatrice ha accolto positivamente la proposta del Sindaco di Rende, prospettando la possibilità di avviare un gemellaggio con la città di Tsukuba dove è presente una qualificata università con un importante centro di ricerca dove vengono studiati e monitorati movimenti sismici. Considerato che la Calabria è una zona ad alto rischio, tale gemellaggio potrebbe costituire un evento importante anche sotto questo profilo per lo studio dei terremoti.