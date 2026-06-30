Ecco il resoconto dettagliato delle ultime ore tra Eccellenza e Promozione.

Aria di rivoluzione alla Virtus Rosarno

Nel massimo campionato regionale, i fari sono puntati sulla Virtus Rosarno. Il club amaranto si sta muovendo dietro le quinte con grande circospezione, ma l'obiettivo è chiaro: costruire una rosa d'alta classifica per primeggiare nella prossima stagione.

Questo restyling porterà inevitabilmente a una mezza rivoluzione, con molti addii all'orizzonte. Il nome più caldo in uscita è quello di Francesco Morgante, giovane "purosangue" locale, originario proprio di Rosarno. Alla sua prima esperienza in Eccellenza è stato uno dei calciatori più utilizzati in rosa, dimostrando una maturità da veterano. Nonostante il forte legame con la piazza, le strade tra il centrocampista e il club amaranto sembrano destinate a separarsi.

La Silana non si ferma più, preso Lettieri

Scendendo nel girone A di Promozione, continua la faraonica campagna acquisti della Silana, senza dubbio tra le società cosentine più attive in questa sessione. Il club biancoazzurro ha ufficializzato l'innesto di Christian Gabriel Lettieri, centrocampista italo-argentino classe 1997 che porta in dote qualità, solidità e visione di gioco. Vanta già un passato importante in Eccellenza con l'Isola Capo Rizzuto e viene dalla recente vittoria del campionato con la maglia dell'Ostuni, dove si è confermato un elemento decisivo nei momenti chiave della stagione.

Capo Vaticano, muscoli e qualità con Capellino

Nel girone B, fa decisamente rumore il mercato del Capo Vaticano. La società ha cambiato marcia, ridisegnando organico e ambizioni per il prossimo campionato.

L'ultimo colpo alla corte di mister Marcianò risponde al nome di Facundo Ezequiel Capellino, giovane centrocampista argentino. Reduce da un'ottima prima stagione in Italia con il Taurianova, si è distinto per potenza fisica e controllo del centrocampo. Finito nel mirino di diversi club, il mediano è stato convinto dal neo direttore sportivo neroverde Zampaglione a sposare il progetto del club ricadese.