Il decreto interviene sul costo del gas usato per produrre elettricità e punta a contenere il Pun per 18 mesi. Da gennaio energia elettrica a prezzi più contenuti per famiglie e imprese. Ma è scontro sui numeri: i consumatori contestano l'impatto limitato della misura

Bolletta elettrica più leggera da gennaio. Ci sarà un risparmio di circa 15 euro al megawattora. Lo prevede il decreto varato ieri dal Governo che introduce un nuovo meccanismo di contenimento dei costi dell'energia elettrica.

La decisione arriva dopo settimane di attesa e ben tre rinvii in Consiglio dei ministri.

La premier, Giorgia Meloni, ha evidenziato che il provvedimento agisce direttamente sul meccanismo che fa impennare i costi dell'elettricità a causa delle quotazioni del gas naturale. Il Dl, ha detto, «agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e i suoi effetti richiederanno tempo». «Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici - ha aggiunto la presidente del Consiglio - che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema».

Il price cap e la ripartizione dei costi

Il Decreto bollette fissa dunque nuove regole per gli impianti alimentati a gas naturale. Viene introdotto un tetto fissa a 58,9 euro al megawattora per il gas impiegato nella generazione elettrica, a fronte di una quotazione di mercato spot del gas registrata tra gli 82,2 e i 90 euro/MWh. L'intervento mira a calmierare il Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, schizzato a 313 euro/MWh contro i 107 euro/MWh di dodici mesi fa. Il provvedimento avrà la durata di 18 mesi.

L'Arera e il Gestore dei mercati energetici disciplineranno l'erogazione dei rimborsi ai produttori termoelettrici, calcolati entro la differenza positiva tra il prezzo spot del Ttf e la soglia di 58,9 euro/MWh.

Per espressa indicazione di Bruxelles, l'aumento degli oneri di sistema non potrà essere ribaltato sui clienti a prezzo fisso, in quanto ne risulterebbero ingiustamente penalizzati. Le aziende elettriche assorbiranno i costi fino a un limite massimo di 15 euro a MWh. La quota eccedente verrà coperta dagli oneri di sistema applicati unicamente ai contratti a prezzo variabile e alle imprese con tariffe indicizzate al Pun.

Restano totalmente escluse dai corrispettivi di copertura le energie rinnovabili non incentivate entrate in funzione dal 2017 e cedute tramite contratti a termine, le forniture coperte da derivati o contratti fissi stipulati prima del decreto, l'energia degli impianti di accumulo e i servizi ancillari di rete.

Risparmi economici, tagli agli oneri e il nodo dei benefici reali

Il testo integra, come spiegato dalla premier, un intervento finanziario di alleggerimento, garantendo un taglio di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema relativi alla bolletta del gas. Le riduzioni più marcate andranno a beneficio delle industrie ad alto consumo energetico che dispongono di quote di autoproduzione.

Le reazioni politiche ed il giudizio delle associazioni dei consumatori

Confcommercio ha accolto favorevolmente il provvedimento, stimando un abbattimento dei costi dell'energia elettrica per le imprese fino al 10%.

Marco Vignola, presidente dell'Unione nazionale consumatori, giudica la misura «insufficiente e tardiva», giunta a nove mesi dall'esplosione dei listini energetici e priva di ritorni immediati per la cittadinanza.

La viceministra all’Ambiente Vannia Gava definisce invece la norma un equilibrato punto d'incontro tra le regole di mercato dell'Unione europea e le necessità del sistema produttivo nazionale.

Per Maurizio Lupi (Noi Moderati) l'intervento rappresenta un aiuto concreto, che deve tuttavia essere affiancato da un'accelerazione sulle rinnovabili, sul nucleare e su un piano nazionale per l'autonomia energetica.

Il think tank italiano per il clima Ecco e l'esponente di Avs Angelo Bonelli evidenziano come, per una famiglia tipo, il beneficio netto si traduca in appena 1,4 euro al mese appena 17 euro all'anno. Avs sostiene che il Governo continua ad intervenire con provvedimenti tampone che non risolvono la dipendenza strutturale dagli idrocarburi e dalle forniture di materie prime energetiche dall’estero.