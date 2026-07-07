Il sindaco Franz Caruso incontra la Consulta del Commercio. Gli operatori chiedono interventi strutturali, segnalano le criticità legate alla chiusura di viale Parco e ai parcheggi. L'Amministrazione rilancia il Masterplan "Cosenza Città Attrattiva" e annuncia un tavolo permanente

Un confronto aperto sulle difficoltà del commercio cittadino, ma anche sulle prospettive di rilancio attraverso una programmazione condivisa. Si è riunita nel pomeriggio, alla presenza del sindaco Franz Caruso, la Consulta comunale per il Commercio, presieduta da Maria Grazia Cavaliere.

All'incontro hanno partecipato anche l'assessore al Turismo, Attività economiche e produttive e Artigianato, Sarino Branda, la presidente della Commissione consiliare Commercio, Assunta Mascaro, e i consiglieri comunali Giuseppe D'Ippolito e Francesco Graziadio, insieme ai rappresentanti delle categorie economiche.

Tra i temi affrontati, gli esiti della Notte Bianca del 29 giugno. I commercianti hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale, riconoscendone il valore come momento di animazione e richiamo per la città, ma hanno evidenziato come eventi di questo tipo, da soli, non siano sufficienti a invertire la crisi del settore.

Nel corso della riunione sono state inoltre segnalate le criticità derivanti dalla chiusura di viale Parco e dalla conseguente riduzione delle aree di sosta, ritenute da molti operatori tra i fattori che incidono negativamente sull'attività commerciale. Sul tavolo anche alcune osservazioni riguardanti le modalità dei controlli effettuati dalla Polizia Locale durante la manifestazione.

Su quest'ultimo punto è intervenuto il sindaco Franz Caruso, ribadendo la posizione dell'Amministrazione.

«I controlli sono indispensabili per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell'interesse pubblico – ha affermato – ma devono essere sempre improntati al garbo, al rispetto e all'educazione. Sono certo che questo rappresenti il modo di operare della nostra Polizia Locale. Qualora dovessero emergere singoli episodi difformi, sarà mia cura sottoporli all'attenzione del comandante Scaramuzzo affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche».

Caruso ha poi sottolineato la necessità di affrontare la crisi del commercio attraverso una strategia di lungo periodo.

«Abbiamo deciso di affrontare le difficoltà del comparto con un cambio di passo. Abbiamo costruito una sinergia forte con l'assessorato alle Attività economiche guidato da Sarino Branda, che sta sviluppando un confronto costante con gli operatori e con le associazioni di categoria. È un metodo nuovo, basato sull'ascolto e sulla condivisione, che punta a costruire insieme le condizioni per la crescita della città».

Al centro della strategia illustrata dall'Amministrazione c'è il Masterplan "Cosenza Città Attrattiva", presentato come il principale strumento di programmazione per integrare commercio, turismo, cultura e artigianato.

L'assessore Sarino Branda ha ricordato che il progetto punta a superare la logica degli interventi episodici attraverso una visione organica dello sviluppo urbano. Tra gli obiettivi figurano la riqualificazione delle aree commerciali, la creazione di percorsi tematici dedicati al gusto, all'arte e ai mestieri, una programmazione continuativa di eventi, la valorizzazione delle botteghe del centro storico e nuovi strumenti digitali per la promozione della città.

Al termine dell'incontro è stata confermata la volontà di rendere permanente il confronto tra Amministrazione comunale e Consulta del Commercio, con l'obiettivo di costruire un percorso condiviso capace di sostenere il tessuto produttivo cittadino e rafforzare l'attrattività di Cosenza.