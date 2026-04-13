Concorso Allievi Marescialli Esercito al via con un nuovo bando rivolto ai giovani diplomati. Resterà aperta fino al 29 aprile la procedura pubblica per l’ammissione di 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano al 29° corso biennale, riservata a candidati di età compresa tra 17 e 26 anni.

L’annuncio arriva in un momento simbolico per la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo, dove il prossimo 17 aprile si svolgerà il giuramento dei 135 allievi marescialli entrati lo scorso ottobre. Tra loro ci sono anche quattro giovani originari della Calabria, dato che conferma la presenza della regione in uno dei percorsi formativi più qualificanti dell’Esercito Italiano.

Il bando per 140 Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano

Il concorso pubblico appena aperto mette a disposizione 140 posti per l’accesso al nuovo corso biennale della Scuola Sottufficiali. Si tratta di un’opportunità destinata ai giovani che vogliono intraprendere un percorso militare strutturato e arrivare a ricoprire incarichi di responsabilità all’interno dell’Esercito.

Il profilo in uscita è quello del maresciallo, figura destinata a svolgere compiti operativi e organizzativi, con una preparazione che unisce formazione accademica, addestramento militare e sviluppo delle capacità di comando. L’accesso è riservato ai diplomati e si colloca in una fascia d’età che va dai 17 ai 26 anni.

Il 17 aprile il giuramento dei 135 allievi, quattro sono calabresi

Mentre il nuovo concorso entra nel vivo, la Scuola Sottufficiali di Viterbo si prepara a un altro appuntamento importante. Il 17 aprile i 135 allievi marescialli attualmente in formazione presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, dopo l’ingresso nella scuola avvenuto nell’ottobre scorso e la successiva consegna dello spadino.

Tra i protagonisti della cerimonia ci saranno anche quattro allievi originari della Calabria, un dato richiamato nella comunicazione ufficiale e che dà alla notizia anche un chiaro rilievo territoriale. Il passaggio del giuramento rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo, perché segna simbolicamente e istituzionalmente l’ingresso pieno nella dimensione del servizio.

Formazione biennale e laurea a Viterbo

Durante il biennio, gli allievi seguiranno un percorso che porterà al conseguimento della Laurea di primo livello in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. La formazione non si limita dunque all’ambito strettamente militare, ma punta a costruire un profilo completo, con competenze utili a operare in contesti complessi e in ruoli di comando.

L’obiettivo finale del corso è preparare gli allievi a ricoprire il ruolo di comandante di plotone, una funzione che richiede capacità decisionali, preparazione tecnica e attitudine alla gestione delle risorse umane. La Scuola Sottufficiali di Viterbo viene così presentata come un luogo di alta formazione, in cui lo studio universitario si affianca all’addestramento e alla crescita professionale.

Cosa offre la Scuola Sottufficiali dell’Esercito

Nel testo che accompagna l’apertura del bando viene sottolineato anche il valore concreto del percorso sotto il profilo personale e professionale. Frequentare la Scuola Sottufficiali dell’Esercito consente infatti di ottenere una indipendenza economica immediata, elemento che rende il concorso particolarmente attrattivo per molti giovani in uscita dal ciclo scolastico.

Accanto a questo aspetto, il percorso permette di imparare lingue straniere e di praticare numerose attività sportive ad alto livello. È una formula che punta a combinare stabilità, formazione universitaria, crescita individuale e preparazione operativa, offrendo un modello di carriera strutturato fin dall’inizio.

Come presentare la domanda per il concorso

La domanda di partecipazione al concorso Allievi Marescialli Esercito deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. L’accesso avviene attraverso il portale concorsi.difesa.it, utilizzando SPID oppure Carta d’Identità Elettronica.

Per consultare tutte le indicazioni operative, i candidati possono fare riferimento al bando ufficiale, dove sono riportati requisiti, modalità e tempi della procedura. È inoltre prevista la possibilità di interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali messi a disposizione dall’Esercito per fornire supporto informativo sul concorso.