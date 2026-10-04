Il Sindaco Franz Caruso ha incontrato, a Palazzo dei Bruzi, i rappresentanti legali delle Cooperative comunali impegnate nel servizio di decoro urbano ed igiene urbana. Il primo cittadino, presenti, tra gli altri, l’Assessore al decoro urbano e servizi connessi, Gianluca Orrico e il dirigente del settore Ambiente Giovanni Ramundo, ha convocato i rappresentanti delle Cooperative per comunicare l’impegno dell’Amministrazione comunale ad una imminente modifica contrattuale che apporterà un incremento economico ai lavoratori, nell’ambito delle economie di gara che sono state realizzate, sulla base della specificità dei diversi lotti e delle attività che l’Amministrazione comunale ritiene importante espletare per migliorare la qualità del decoro e dell’igiene urbana. A tal proposito si stanno predisponendo gli atti propedeutici all’approvazione in giunta delle modifiche contrattuali e degli incrementi economici.

L’occasione è stata utile al Sindaco Franz Caruso per ribadire che «è arrivato, ora, il momento di dare seguito agli impegni assunti con la città, proprio perché, attraverso le economie di gara realizzate, si è pensato di dare un ulteriore segnale di attenzione a quelli che sono i bisogni delle cooperative. Dapprima abbiamo garantito lo stesso budget degli anni passati, nonostante i tagli che abbiamo dovuto registrare nei trasferimenti dello Stato agli enti locali, ed ora assicureremo un equilibrio retributivo tra gli operatori delle cooperative che allinea i compensi, senza squilibrio alcuno».

Il Sindaco Franz Caruso ha chiesto espressamente ai rappresentanti delle Cooperative una maggiore collaborazione, finalizzata a far sì che i lavoratori espletino dei servizi aggiuntivi. «Le critiche che vengono mosse all’Amministrazione – ha ribadito Franz Caruso durante l’incontro a Palazzo dei Bruzi - riguardano la manutenzione e il decoro urbano.

Ci stiamo impegnando veramente per dare di tutto e di più rispetto a quello che è possibile, ma abbiamo bisogno di un aiuto in più, sensibilizzando tutti i dipendenti per ottenere il miglior risultato per rendere la città più bella e dignitosa. Negare che ci siano stati cambiamenti rispetto al passato – ha aggiunto Franz Caruso - equivarrebbe a una bugia. La città è sicuramente migliorata dal punto di vista del decoro urbano, rispetto a 5 anni fa, ma non è la città che vogliamo.

Ecco che rivendichiamo con forza una migliore organizzazione dei servizi, in maniera da dare maggiore e costante periodicità, ad esempio, al taglio dell’erba”. Franz Caruso ha invocato un cambio di passo e di narrazione. “Cambiare con poco la narrazione della città, del lavoro delle cooperative e del decoro urbano, è possibile, ma è necessaria la vostra collaborazione”. Anche l’Assessore Gianluca Orrico ha chiesto maggior impegno per migliorare i servizi. “Non ho dubbi che ci riusciremo. Confido in voi e sono certo che darete il massimo».