Il Sindacato Generale di Base ha presentato un esposto sull’utilizzo dei due milioni di euro concessi nel 2013 dalla Regione Calabria per contrastare l’erosione costiera a Trebisacce. Lo ha reso noto il 18 novembre 2026 Pasquale Brunacci, dirigente nazionale del sindacato. La richiesta è di verificare come si sia passati dalla domanda di fondi per proteggere il litorale dalle mareggiate a una gara che, secondo l’SGB, prevedeva esclusivamente interventi sulla strada e sugli spazi pubblici del lungomare.

Brunacci riferisce di aver trasmesso via PEC un esposto di 25 pagine, corredato da 17 allegati ufficiali, alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, all’Autorità nazionale anticorruzione e alla Regione Calabria. Al finanziamento era associato un contributo regionale di 121.320 euro all’anno per vent’anni.

Dalla richiesta dopo le mareggiate alla gara del 2015

La ricostruzione del sindacato parte dal novembre 2012. I fondi, scrive Brunacci, erano stati «chiesti d’urgenza nel novembre 2012 per difendere la costa dalle mareggiate». La Regione concesse il finanziamento l’anno successivo. Per capire quali lavori fossero stati previsti, l’SGB ha confrontato il progetto del 2012 con una successiva delibera della Giunta comunale e con gli atti della gara.

Il primo passaggio su cui Brunacci richiama l’attenzione è la delibera di Giunta numero 9 del 2014. Secondo la lettura del sindacato, l’amministrazione ripropose il progetto del 2012, modificandolo «solo nella parte relativa al titolo». L’anno successivo furono messi a gara i lavori su viale Magna Grecia.

«Dall’incrocio degli atti ufficiali emerge una netta contraddizione», scrive Brunacci. A suo giudizio, il confronto decisivo è quello tra la finalità indicata nella richiesta di finanziamento e le opere elencate nella gara del 2015. Quest’ultima, sostiene il dirigente dell’SGB, riguardava «esclusivamente lavori stradali, marciapiedi e arredo urbano su Viale Magna Grecia».

Brunacci richiama anche le categorie di lavori riportate nella documentazione. Secondo il sindacato, negli atti di gara figuravano le sigle OG1 e OG11, mentre mancava la OG7, relativa alle opere marittime. La gara sarebbe stata quindi indetta, scrive Brunacci, «senza alcuna opera marittima di difesa costiera». Su questa base l’SGB chiede agli enti destinatari di verificare se gli interventi affidati fossero coerenti con lo scopo per cui la Regione aveva concesso il finanziamento.

I lavori complementari e la richiesta di accesso agli atti

Un secondo punto dell’esposto riguarda 471.603,61 euro di opere complementari. Secondo Brunacci, l’affidamento risale al gennaio 2017. Il dirigente sindacale sostiene che sia stato disposto «oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2016». L’SGB sottopone a verifica anche le attestazioni contenute nella Relazione generale acclarante del marzo 2017, redatta nei mesi successivi all’affidamento.

Per ricostruire la fase conclusiva dei lavori, il sindacato riferisce di aver chiesto al Comune di Trebisacce, attraverso istanze di accesso civico, di poter consultare due documenti. Il primo è il certificato di collaudo, che consentirebbe di conoscere l’esito delle verifiche sui lavori eseguiti. Il secondo è il quadro economico finale, richiesto per ricostruire le voci di spesa a conclusione dell’intervento. Alla data della nota, secondo Brunacci, il Comune non aveva risposto alle istanze.

«La parola passa ora alla Magistratura contabile e ordinaria e agli organi ispettivi», conclude Brunacci. I rilievi esposti rappresentano la posizione del sindacato. Nella nota del 18 novembre non sono riportati esiti di accertamenti da parte degli organismi destinatari.