Dopo quattro anni e mezzo di opposizione, il movimento punta a costruire un’alternativa all’attuale maggioranza. L’invito a partecipare è rivolto a cittadini, associazioni e forze politiche. Nella nota non viene indicato un candidato sindaco
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Praia Futura costituisce il comitato elettorale in vista del rinnovo del Consiglio comunale di Praia a Mare. Dopo quattro anni e mezzo di opposizione e di monitoraggio dell’attività amministrativa, il movimento annuncia l’avvio di un confronto per costruire un programma e un’alternativa all’attuale maggioranza. La nota non indica un candidato sindaco né fissa un calendario di incontri.
Dal bilancio comunale ai servizi, i temi del confronto
La gestione delle finanze comunali è uno dei punti su cui il movimento intende aprire il confronto. Praia Futura sostiene che le scelte dell’amministrazione abbiano impoverito le casse dell’ente e chiede maggiore trasparenza nella gestione delle risorse. La nota, tuttavia, non cita singoli provvedimenti né riporta dati di bilancio a sostegno della critica. Il gruppo contesta inoltre alla maggioranza di aver ridotto gli spazi di confronto sulle questioni di interesse pubblico.
Tra i temi indicati per il programma figurano la sanità e il rafforzamento dei servizi sociosanitari territoriali, la scuola, il turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio artistico, religioso e ambientale. Il movimento mette in agenda anche il sostegno all’economia locale e all’imprenditoria giovanile, la cura degli spazi pubblici e la sicurezza.
Il comitato aperto a cittadini e associazioni
L’invito a partecipare è rivolto a cittadini, professionisti, associazioni, movimenti civici e forze politiche e sociali. Praia Futura presenta il comitato come un «laboratorio di idee» e annuncia che il confronto sarà aperto senza preclusioni ideologiche o di appartenenza. Il primo obiettivo dichiarato è raccogliere proposte da discutere prima di definire il programma con cui presentarsi al voto.