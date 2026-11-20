La Calabria a caccia di fondi, sono diversi gli emendamenti depositati alla legge di Bilancio in cui la regione spunta come eventuale destinataria di risorse da destinare non solo a strategici interventi infrastrutturali ma anche per potenziare la visibilità del suo patrimonio culturale. C’è innanzitutto Reggio Calabria tra i possibili beneficiari degli emendamenti presentati dai parlamentari di Forza Italia.

Fabio Roscioli, ad esempio, fresco di elezione alla Camera ha firmato un testo che autorizza la città dello Stretto all’utilizzo di due milioni di euro per «rafforzare il ruolo della città di Reggio Calabria quale centro di riferimento della civiltà magnogreca e crocevia culturale del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio archeologico, i Bronzi di Riace e le millenarie tradizioni del territorio».

I due milioni di euro per il 2027 e il 2028 – assegnati direttamente al Comune - serviranno per l’organizzazione di «festival, mostre, manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale e progetti di promozione culturale e turistica». Sempre Reggio Calabria punta a battere cassa col Governo: un altro milione di euro per l’istituzione del museo nazionale Gianni Versace. Un centro per celebrare il genio creativo dello stilista reggino «nell’ambito delle politiche di rafforzamento del Made in Italy».

È invece Giovanni Arruzzolo l’estensore del testo che prevede l’assegnazione di sette milioni di euro per potenziare le rotte dell’aeroporto di Crotone «nel quadro degli interventi di sviluppo della zes unica» scrive il deputato forzista. In particolare, si prevede che «per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Crotone, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2027 e di sei milioni di euro per l'anno 2028». La Regione potrà eventualmente contribuire con proprie risorse.

Venti milioni, invece, per far fronte all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Calabria a partire da gennaio. Le risorse stanziate per il 2027 serviranno per assicurare «la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico». Allo stesso scopo la Calabria è autorizzata ad usare nel limite di 41 milioni di euro le economie di spesa realizzate a valere sugli stanziamenti disposti per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 dalla legge di bilancio del 2022.

Infine, spuntano anche nuove misure per i lavoratori dello storico bacino lsu/lpu delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, già stabilizzati con risorse statali e regionali. L’emendamento porta la firma dei deputati Chiara Tenerini e Roberto Pella e prevede «un’integrazione economica del trattamento pensionistico, commisurata agli anni di servizio effettivamente prestati in attività lsu/lpu a decorrere dall’anno 1998, fino a un massimo di 29 annualità. L’integrazione spetta a prescindere dal regime, a tempo pieno o parziale, del rapporto di lavoro instaurato con la stabilizzazione».

Per il 2027 l'importo previsto è di 16,39 euro mensili per ogni annualità, per tredici mensilità, con rivalutazione annuale in base all'inflazione. Il beneficio sarebbe riconosciuto ai lavoratori già pensionati e a coloro che accederanno successivamente alla pensione ordinaria. Per finanziare l'intervento è previsto uno stanziamento statale di 65 milioni di euro per il 2027.