L’iniziativa del coordinamento provinciale ha riunito amministratori, rappresentanti dei parchi e consiglieri regionali. Caruso richiama la necessità di una programmazione condivisa

La tutela delle foreste, il turismo naturalistico e le prospettive delle comunità montane sono stati al centro dell’incontro «Ambiente, Borghi Montani e Foreste – Il futuro sostenibile delle montagne», organizzato dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza. L’iniziativa si è svolta il 19 novembre al Centro Congressi di Camigliatello Silano, con la partecipazione del sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro.

Il confronto ha riguardato il rapporto tra protezione del patrimonio naturale e sviluppo economico, con attenzione alle attività produttive e ai servizi dei territori montani. Nel suo intervento, Barbaro ha richiamato il ruolo dei boschi, della biodiversità, delle produzioni agroalimentari e del turismo nella costruzione di nuove opportunità per la Sila. Ha inoltre illustrato l’attività del Governo in materia di ambiente, foreste e comunità montane.

Nicola Caruso, presidente provinciale di Fdi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale. «Il futuro delle nostre montagne richiede una visione condivisa, capace di valorizzare le specificità dei territori, sostenere le comunità locali e trasformare le tante risorse della Calabria in opportunità di sviluppo», ha dichiarato.

Ad aprire i lavori sono stati Amedeo Aquila, coordinatore comunale di Fdi di Spezzano della Sila, il sindaco Salvatore Monaco, la presidente provinciale di Gioventù Nazionale Marika Petrone e la sindaca di Casali del Manco Francesca Pisani.

Sono intervenuti anche Luigi Lirangi, commissario del Parco nazionale del Pollino, e Liborio Bloise, commissario del Parco nazionale della Sila e coordinatore nazionale delle Riserve Mab Unesco. Al confronto hanno partecipato la consigliera regionale Luciana De Francesco e il capogruppo di Fdi nel Consiglio regionale Angelo Brutto.

Per gli organizzatori, la valorizzazione della montagna richiede una programmazione di lungo periodo che coinvolga istituzioni, imprese e comunità, mettendo in relazione tutela ambientale, occupazione e permanenza nei piccoli centri.