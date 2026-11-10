È quanto emerge dal rapporto Svimez. Sul fronte scuola tra il 2017 e il 2025 la regione perde il 10,9% degli alunni con -29.963 iscritti

Svimez, in vent'anni giovani diminuiti del 27,9% in Calabria

Tra il 2006 e il 2026 in Calabria i giovani tra 15 e 34 anni sono diminuiti del 27,9%, circa 190mila in meno, un calo ben più intenso di quello del Mezzogiorno (-21,6%). È quanto rileva il Rapporto Svimez "L'economia e la società del Mezzogiorno".

La contrazione ha interessato in modo uniforme sia i centri sia le periferie (-27,9% in entrambi i casi). Nel 2025 6.026 giovani 25-34 anni sono emigrati, di cui 4.403 diretti verso il Centro-Nord e 1.623 verso l'estero. Rapportato alla popolazione residente 319 emigrati ogni 10.000 abitanti tra i 25 e i 34 anni: secondo valore più alto del Mezzogiorno dopo il Molise e ben al di sopra della media meridionale (233 ogni 10.000 abitanti). Il Centro-Nord assorbe circa il 73% delle partenze, il restante 27% è diretto all'estero.

Rispetto al 2005 gli emigrati sono diminuiti del 5,4%, in controtendenza rispetto al lieve aumento del Mezzogiorno nel suo complesso (+1,4%).

Sul fronte scuola tra il 2017/2018 e il 2024/2025 la Calabria perde il 10,9% degli alunni con -29.963 iscritti. Cresce la quota di alunni della primaria che frequentano scuole con mensa, dal 28,29% al 30,25%; quella con palestra, dal 26,83% al 31,35%, e quella a tempo pieno dal 25,42% al 27,04%, grazie ai fondi del Pnrr.

Quanto alla dispersione scolastica la Calabria, con il 19,5%, è la terza regione per rischio dopo Sicilia e Sardegna.