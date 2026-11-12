L’associazione valuta positivamente il recupero degli immobili comunali inutilizzati, ma chiede una strategia più ampia contro lo spopolamento. Parretta e Nicoletti indicano tra le priorità sanità, scuola, mobilità, occupazione e sostegno alla progettazione dei piccoli Comuni

Recuperare gli immobili comunali inutilizzati è un intervento positivo, ma per contrastare lo spopolamento servono anche servizi essenziali, collegamenti e opportunità di lavoro. È la posizione di Legambiente Calabria sul piano sperimentale “Ripopola Calabria”, rivolto ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno registrato un calo demografico.

L’associazione valuta favorevolmente la scelta della Regione di riqualificare e destinare a nuove funzioni il patrimonio edilizio pubblico esistente. Un indirizzo che, secondo Legambiente, può contribuire alla valorizzazione dei centri minori, al contrasto al consumo di suolo e alla lotta all’abusivismo edilizio. Ritiene però che il piano non affronti pienamente le condizioni necessarie per convincere le persone a restare o trasferirsi in questi territori.

Aree interne e calo demografico

Secondo i dati richiamati dall’associazione, nelle aree interne rientrano 326 comuni calabresi su 404, pari all’81% del totale, con 1.011.013 abitanti, il 53% della popolazione regionale. Territori con diversi livelli di accessibilità e distanze dai centri che offrono i servizi essenziali.

Per Legambiente occorre quindi un percorso regionale integrato che metta al centro l’Appennino calabrese e le comunità montane, collegando il recupero degli edifici alla tutela del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale.

La presidente Anna Parretta richiama la contrazione demografica successiva al picco del 1991, con una popolazione scesa a poco più di 1,8 milioni di abitanti e una perdita superiore al 10%. Citando i dati Istat, afferma inoltre che la Calabria registra il tasso migratorio in uscita più elevato del Sud e che, nell’ultimo quinquennio, il calo della popolazione procede a un ritmo quasi triplo rispetto alla media nazionale.

Parretta: occupazione e servizi per rendere possibile la permanenza

«Le vere sfide in Calabria sono quelle di garantire e rafforzare i servizi essenziali come sanità, scuola e mobilità e di creare reali opportunità di lavoro di qualità», dichiara Parretta.

La presidente cita un tasso di occupazione del 46,4% nel 2025, inferiore di 16 punti alla media nazionale secondo i dati Istat riportati nella nota. Accanto alle difficoltà, segnala i più recenti dati della Banca d’Italia, che indica in una crescita del Pil calabrese dell’1,3% nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in un incremento degli occupati dell’1,6%.

Per Parretta, la transizione ecologica e il settore energetico possono offrire possibilità di sviluppo, a condizione che la crescita sia sostenibile e coinvolga anche i centri più piccoli.

«Ripopolare la nostra regione non significa semplicemente portare nuovi abitanti, ma creare davvero le condizioni perché le persone possano scegliere di viverci e costruirvi il proprio futuro», sottolinea.

Nicoletti: una strategia che protegga le comunità residenti

Anche Antonio Nicoletti, responsabile Aree interne di Legambiente, chiede di ampliare il campo degli interventi. A suo giudizio, “Ripopola Calabria” ripercorre esperienze che, pur rispondendo ai bisogni abitativi attraverso il riutilizzo degli edifici, rischiano di non raggiungere l’obiettivo del ripopolamento.

«Per frenare lo spopolamento occorrono politiche incisive di protezione delle comunità residenti», afferma, indicando la necessità di servizi territoriali, soluzioni tecnologiche per lo smart working e opportunità di lavoro e impresa capaci di trattenere i giovani.

Nicoletti sostiene che le risorse nazionali mobilitate negli ultimi anni per le aree interne non abbiano inciso significativamente sulla crisi demografica. «È mancata soprattutto la continuità, insieme a una visione integrata degli interventi», osserva.

La proposta è investire nello sviluppo economico sostenibile della montagna e utilizzare le opportunità della transizione energetica. Secondo Nicoletti, le rinnovabili possono generare occupazione e impresa quando sono accompagnate da una strategia locale e dal coinvolgimento delle comunità. Come riferimento cita l’esperienza di San Sostene.

Le richieste: asili nido, FOSMIT e sostegno ai piccoli Comuni

Tra le priorità indicate da Legambiente figurano la qualità dell’accoglienza, l’integrazione dei nuovi residenti, il potenziamento degli asili nido e la disponibilità di abitazioni confortevoli.

Nicoletti chiede inoltre di utilizzare tutte le risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), incentivare le Green Community e rilanciare la Strategia nazionale per le aree interne.

Un percorso che, conclude, deve comprendere il sostegno ai piccoli Comuni nella capacità di progettare e realizzare gli interventi.