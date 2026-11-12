Tgcom24 ha annunciato la scomparsa del giornalista e scrittore. Storico inviato di guerra, già vicedirettore del Tg5 e conduttore di “Terra!”, aveva raccontato i conflitti nei Balcani, in Afghanistan e in Iraq

È morto Toni Capuozzo. Il giornalista, scrittore e storico inviato di guerra delle reti Mediaset aveva 77 anni. La notizia della scomparsa è stata annunciata da Tgcom24 giovedì 12 novembre 2026. tgcom24.mediaset.it

Per oltre trent’anni Capuozzo aveva raccontato conflitti e crisi internazionali attraverso i servizi per Tg4, Tg5 e Studio Aperto, affiancando al lavoro sul campo la conduzione televisiva e la scrittura.

Gli esordi e l’arrivo a Mediaset

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Antonio Capuozzo, conosciuto come Toni, aveva frequentato il liceo classico e studiato Sociologia a Trento.

Il suo percorso giornalistico era iniziato alla fine degli anni Settanta con Lotta Continua, occupandosi delle vicende politiche dell’America Latina. Aveva poi lavorato per altre testate, tra cui Reporter e Panorama, prima di approdare nei primi anni Novanta al gruppo Mediaset.

Da allora aveva seguito numerosi conflitti: dall’ex Jugoslavia alla Somalia, dall’Afghanistan al Medio Oriente e all’Iraq. Nei suoi reportage trovavano spazio le testimonianze delle persone e le conseguenze della guerra sulla vita quotidiana.

Sarajevo e la storia del piccolo Kemal

Tra le esperienze centrali della sua carriera c’era stata la guerra nei Balcani. Capuozzo aveva documentato l’assedio di Sarajevo, tornando più volte a raccontarne le conseguenze.

Durante il conflitto bosniaco era riuscito a portare in Italia Kemal, un bambino di pochi mesi rimasto gravemente ferito e senza madre. Il piccolo era stato accolto nella famiglia del giornalista per alcuni anni, prima di tornare in Bosnia.

Nel 2022, a trent’anni dall’inizio dell’assedio, Capuozzo aveva dedicato a Sarajevo un nuovo speciale televisivo, tornando sui luoghi che avevano segnato il suo lavoro.

Nel 2004, durante la guerra in Iraq, era stato sequestrato insieme ad alcuni componenti della troupe nei pressi di Najaf.

Il Tg5, “Terra!” e gli ultimi programmi

Accanto all’attività di inviato, Capuozzo aveva ricoperto il ruolo di vicedirettore del Tg5 fino al 2013. Era stato inoltre autore e conduttore di “Terra!”, il programma di approfondimento trasmesso dal 2000 al 2017, prima su Canale 5 e poi su Rete 4.

Aveva continuato a lavorare a documentari, reportage e speciali dedicati alla storia e alla politica internazionale. Dal 30 agosto 2026 aveva condotto su Rete 4 il ciclo “Giganti – I protagonisti”, dedicato a figure della storia.

Alla televisione aveva affiancato la pubblicazione di libri sui conflitti, sulla memoria e sui territori di confine.

L’annuncio della malattia

Il 23 ottobre Capuozzo aveva reso pubblico di avere un tumore, spiegando di voler affrontare la malattia con l’aiuto dei medici e delle persone a lui vicine.

«Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore», aveva scritto sui social.