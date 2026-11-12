Il riparto del Fondo integrativo statale per l’anno accademico 2026/2027 assegna alla Calabria 10,1 milioni in più rispetto all’anno precedente. Approvata dalla Conferenza Stato-Regioni la proposta della ministra Anna Maria Bernini
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Alla Calabria sono destinati 51,7 milioni di euro per le borse di studio universitarie dell’anno accademico 2026/2027, con un aumento del 24,3% rispetto all’anno precedente. Lo comunica il Ministero dell’Università e della Ricerca dopo l’approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, del riparto del Fondo integrativo statale, proposto dalla ministra Anna Maria Bernini.
Lo stanziamento per la regione passa da 41,6 a 51,7 milioni, con una crescita di 10,1 milioni di euro.
Il finanziamento nazionale e le risorse regionali
A livello nazionale, il MUR ha messo a disposizione 845,8 milioni di euro, il 19,5% in più rispetto all’anno precedente e il 175% in più rispetto al 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero.
Alle risorse statali si aggiungono quelle regionali, indicate nella nota in misura pari ad almeno il 40% della quota statale assegnata. Il finanziamento punta a sostenere l’accesso all’università e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti in condizioni economiche svantaggiate.
«Il diritto allo studio deve tradursi in opportunità concrete per tutti i giovani. Le risorse in più che destiniamo alla Calabria rappresentano un investimento per garantire agli studenti la possibilità di intraprendere e proseguire il proprio percorso universitario, senza che le condizioni economiche diventino un ostacolo», dichiara Bernini.
I dati sui beneficiari delle borse di studio
Il Ministero richiama anche i risultati dell’anno accademico 2024/2025: in tutta Italia ha ricevuto la borsa di studio il 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 beneficiari.
Si tratta del dato nazionale relativo al 2024/2025, mentre il nuovo riparto riguarda le risorse per il 2026/2027.
«Il nostro obiettivo è fare in modo che a decidere il futuro di ogni studentessa e di ogni studente siano le capacità e le aspirazioni, non le possibilità della famiglia», aggiunge la ministra.