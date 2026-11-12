Le opposizioni criticano la proposta approvata dalla maggioranza, che prevede una concessione di 25 anni per strisce blu e parcheggi. Chiedono garanzie per il Comune e contestano la mancanza di un confronto più ampio con cittadini e attività economiche

La durata di 25 anni della concessione, la convenienza economica per il Comune e i costi per la collettività sono al centro delle critiche di nove consiglieri comunali di opposizione al project financing per la gestione delle strisce blu e dei parcheggi di Cosenza.

In una nota congiunta, i firmatari riferiscono di aver espresso forti perplessità sulla proposta, successivamente approvata dalla maggioranza, e contestano il percorso seguito dall’amministrazione per una decisione destinata a incidere a lungo sulla mobilità cittadina.

I dubbi sulla concessione e sul ruolo dei privati

Secondo i consiglieri, restano da chiarire la reale convenienza dell’operazione per l’ente, le ricadute economiche sui cittadini e l’opportunità di affidare a soggetti privati la gestione di un servizio pubblico strategico.

«La concessione prevista avrà una durata di 25 anni e rappresenta una scelta destinata a incidere profondamente sul futuro della mobilità urbana cittadina», scrivono.

Per le opposizioni, questi aspetti avrebbero richiesto «un confronto più ampio con cittadini, commercianti e categorie produttive». La preoccupazione espressa riguarda il rischio di vincolare le scelte della città per molti anni senza garanzie ritenute sufficienti e senza un percorso adeguatamente condiviso.

«Da due anni segnaliamo i rischi»

I firmatari rivendicano di aver richiamato l’attenzione dell’amministrazione sui rischi dell’operazione nel corso degli ultimi due anni, senza ottenere un cambiamento dell’indirizzo iniziale.

«Continueremo a vigilare affinché siano tutelati gli interessi dei cittadini, la trasparenza amministrativa e il patrimonio pubblico», affermano.

La nota si conclude con una richiesta di maggiore partecipazione alle decisioni: «Cosenza merita decisioni più trasparenti, più partecipate e più coraggiose».

I nove consiglieri firmatari

Il documento è sottoscritto dai consiglieri Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro, appartenenti ai gruppi consiliari di opposizione.