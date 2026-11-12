Nel 2025 in Calabria sono stati emessi 181 provvedimenti di sfratto e presentate 519 richieste di esecuzione, entrambi in aumento. Diminuiscono invece gli sfratti eseguiti. Nel Cosentino si concentrano 112 provvedimenti: i sindacati chiedono sostegno agli affitti e recupero degli alloggi pubblici inutilizzati

Cosenza registra il maggior numero di provvedimenti di sfratto in Calabria: 112 nel 2025, su un totale regionale di 181. È quanto emerge dai dati elaborati dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della UIL sulla base delle rilevazioni del Ministero dell’Interno e diffusi da UIL e UNIAT Calabria, che chiedono di riportare il diritto alla casa al centro delle politiche pubbliche.

Il quadro regionale mostra un aumento dei provvedimenti emessi e delle richieste di esecuzione con ufficiale giudiziario, a fronte di una diminuzione degli sfratti effettivamente eseguiti. Per le due organizzazioni, il calo di questi ultimi non deve far sottovalutare le difficoltà economiche e abitative delle famiglie.

In Calabria 181 provvedimenti e 519 richieste di esecuzione

Nel 2025 i provvedimenti di sfratto emessi sono aumentati del 5,2% rispetto al 2024, raggiungendo quota 181. Le richieste di esecuzione sono state 519, in crescita dell’11,8%. Gli sfratti eseguiti sono invece scesi a 214, con una diminuzione del 34,8%.

Nel dettaglio territoriale riportato dalle organizzazioni, a Cosenza si contano, oltre ai 112 provvedimenti, 266 richieste di esecuzione, aumentate dell’11,3%, e 79 sfratti eseguiti.

A Catanzaro i provvedimenti sono stati 51, con un incremento dell’82,1% sull’anno precedente. Le richieste di esecuzione sono state 230 e gli sfratti eseguiti 82.

A Crotone risultano 17 provvedimenti, 23 richieste di esecuzione e sette sfratti eseguiti. Le richieste hanno registrato un aumento del 1.050% rispetto al 2024, secondo l’elaborazione diffusa dai sindacati.

Per Reggio Calabria la nota riporta 40 sfratti eseguiti, in crescita del 5,3%. A Vibo Valentia è stato emesso un provvedimento, le richieste di esecuzione risultano pari a zero e gli sfratti eseguiti sono stati sei, con un incremento del 50%.

Senese e Mazzuca: intervenire prima della perdita della casa

Mariaelena Senese, segretaria generale della UIL Calabria, e Ilena Mazzuca, presidente di UNIAT Calabria, collegano il disagio abitativo alle condizioni economiche di una parte crescente della popolazione.

«Non possiamo limitarci a leggere questi numeri come semplici dati o statistiche, perché dietro ogni procedura di sfratto c’è una condizione di difficoltà che coinvolge persone, famiglie, studenti, lavoratori, pensionati, sempre più spesso soggetti che non riescono più a sostenere il costo dell’abitazione», dichiarano.

Secondo le due rappresentanti, il problema si intreccia con bassi salari, precarietà lavorativa, pensioni insufficienti e aumento del costo della vita. «Per questo non può essere affrontato soltanto quando una famiglia arriva al punto di perdere la propria abitazione, bisogna agire quanto prima».

Le richieste: fondi per gli affitti e recupero degli alloggi pubblici

UIL e UNIAT chiedono un nuovo Piano casa nazionale, sostenuto da risorse certe e da una programmazione adeguata alle esigenze dei territori. Sollecitano inoltre il ripristino del Fondo nazionale per il sostegno all’affitto e di quello destinato alla morosità incolpevole.

Sul fronte dell’offerta abitativa, le organizzazioni propongono investimenti nell’edilizia residenziale pubblica, il recupero degli alloggi popolari inutilizzati e un ampliamento delle abitazioni a canone sostenibile, rafforzando il ruolo dei Comuni.

«Serve una strategia regionale per il diritto alla casa, che parta dalla ricognizione del patrimonio pubblico disponibile, dal recupero degli alloggi non assegnati e da un confronto concreto con le organizzazioni sindacali e gli enti locali», affermano Senese e Mazzuca.

L’obiettivo indicato è costruire interventi che prevengano il disagio e sostengano gli inquilini prima che la difficoltà economica si traduca nella perdita dell’abitazione, favorendo l’accesso a una casa con costi compatibili con le disponibilità delle famiglie.