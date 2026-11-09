La FP Cgil Calabria e Cosenza interviene sulla vicenda che ha coinvolto il dipendente comunale e delegato sindacale Giovambattista Barberio. Il sindacato riferisce della condanna dell’ex sindaca Rosaria Succurro e rilancia la vertenza sulla sicurezza negli uffici pubblici: «Ogni lavoratore ha diritto a postazioni dignitose e sicure»

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La sentenza del Tribunale di Cosenza diventa per la FP Cgil Calabria e la FP Cgil Cosenza il punto di partenza per riaprire una questione più ampia: quella delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro della pubblica amministrazione.

Il sindacato interviene sulla vicenda che ha visto protagonista Giovambattista Barberio, architetto e dipendente del Comune di San Giovanni in Fiore, oltre che storico delegato della FP Cgil e primo degli eletti nella Rappresentanza sindacale unitaria dell’ente.

Secondo quanto riferito dalle due segreterie sindacali, la pronuncia del Tribunale ha portato alla condanna dell’ex sindaca Rosaria Succurro nell’ambito della vicenda relativa alle condizioni nelle quali Barberio era stato chiamato a svolgere la propria attività lavorativa.

Per la Cgil non si tratta soltanto dell’esito di una controversia giudiziaria, ma di un caso destinato ad assumere un significato più generale sul terreno della sicurezza e della dignità del lavoro pubblico.

Il caso dell’ex camera mortuaria

Al centro della vicenda ci sono i locali assegnati al dipendente, che il sindacato descrive come «fatiscenti ed insicuri», fino al trasferimento in spazi dell’ex camera mortuaria.

Una condizione che, nella lettura della FP Cgil, avrebbe assunto un peso ancora maggiore considerando il ruolo sindacale ricoperto da Barberio.

«Far lavorare un rappresentante dei lavoratori in condizioni fatiscenti ed insicure, arrivando al paradosso di confinarlo in locali del tutto inidonei come l’ex camera mortuaria, rappresenta un tentativo di isolamento politico e sindacale che la nostra organizzazione non ha mai tollerato e mai tollererà», sostengono FP Cgil Calabria e Cosenza.

Una valutazione politica e sindacale che le due segreterie accompagnano a un principio più generale: la tutela della salute e dell’incolumità dei dipendenti, sottolineano, «non è una concessione benevola del politico o del dirigente di turno», ma un diritto tutelato dalla legge.

«Chi difende sicurezza e legalità non deve restare solo»

Per la FP Cgil il caso Barberio assume dunque anche il valore di un precedente nella difesa dell’attività delle rappresentanze sindacali all’interno degli enti.

«Questa sentenza dimostra che chi difende la legalità e la sicurezza non può e non deve rimanere solo», affermano le segreterie, che avvertono: «Chi pensa di potersi servire della forza del ruolo istituzionale per calpestare le norme sulla sicurezza o per condizionare la libera azione dei delegati Rsu deve sapere che troverà nella Cgil un muro insormontabile».

La Cgil chiede controlli negli uffici pubblici

Il sindacato non intende però fermarsi al caso di San Giovanni in Fiore.

La FP Cgil annuncia infatti una vertenza più ampia negli enti locali calabresi e chiede un piano straordinario di verifica dei locali pubblici, il pieno rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 81 del 2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela del ruolo delle rappresentanze sindacali.

«Non ci accontentiamo delle sole aule di tribunale – sostengono le due segreterie –. Questa vicenda deve spalancare una riflessione profonda nelle amministrazioni locali della nostra regione, dove troppo spesso la sicurezza viene considerata un costo o un impaccio burocratico».

La linea annunciata è quella di un monitoraggio capillare delle condizioni in cui operano i dipendenti pubblici, dalle postazioni di lavoro all’idoneità degli ambienti.

«Ovunque ci sarà un sopralluogo negato, una postazione insicura o una pressione arbitraria su un delegato sindacale – conclude la FP Cgil – la nostra organizzazione sarà lì a dare battaglia».