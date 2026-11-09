Il Sindaco Franz Caruso, con riferimento all’operazione disposta dalla Procura di Torino per gli accadimenti seguiti alle manifestazioni di protesta del gennaio di quest’anno contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna ed a seguito della quale è stata notificata all’esponente dell’Unione Sindacale di Base, il cosentino Ferdinando Gentile, la misura restrittiva degli arresti domiciliari, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Nel confidare pienamente nell’operato della magistratura e nel lavoro di chi si prodiga per la tutela, ad ogni livello, dell’ordine e della sicurezza pubblica - sottolinea Franz Caruso – il mio auspicio è che nella circostanza che vede direttamente coinvolto il nostro concittadino, Ferdinando Gentile, privato della libertà personale, gli accadimenti vengano valutati con la dovuta attenzione affinché sui fatti oggetto di contestazione si accerti la verità e si faccia piena luce».

«E’, inoltre, auspicabile - ha detto ancora Franz Caruso - che si giunga ad un accertamento della reale consistenza delle accuse formulate nei confronti del nostro concittadino. E lo ribadisco non già in nome di un eccesso di garantismo, principio al quale mai abdicherei, né da cittadino, né da Sindaco, né da professionista, ma perché ritengo che forse e senza forse, nella situazione politica attuale del Paese, il diritto di manifestare risulti, mai come in questo momento storico, compresso da norme che, pur originate dalle degenerazioni che, in casi anche recenti, hanno accompagnato alcune manifestazioni, potrebbero dar luogo ad ingiustificati inasprimenti e a conclusioni troppo affrettate che andrebbero,invece, attentamente ponderate, specie quando in gioco c’è la libertà personale».

«E nel sottolineare questi aspetti - rimarca il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso - non ho alcuna ragione particolare che mi obblighi a prendere posizione e a schierarmi dalla parte dell’esponente dell’Unione Sindacale di Base, se non quella di una presunzione d’innocenza che mai come in questo caso merita di essere garantita, atteso che in diverse occasioni, nelle quali Gentile si è fatto promotore di iniziative a sostegno dei soggetti fragili della nostra società e di coloro che appartengono all’area del disagio per garantire il diritto alla casa, non ho mai riscontrato atteggiamenti che travalicassero il limite della civile convivenza. E questo mi sento, con profonda onestà di riconoscere, pur ammettendo che, in ragione delle sue battaglie sociali combattute con determinazione ed incisività, ho avuto con lui anche interlocuzioni accese ed aspre, ma sempre franche e guardandoci negli occhi, anche all’interno della Casa comunale, in diverse occasioni occupata dagli attivisti di cui fa parte».

«Se ho assunto questa posizione è perché ritengo che il diritto di manifestare vada salvaguardato e non debba subire forme aprioristiche di criminalizzazione e repressione, soprattutto nella misura in cui possa riguardare chi non abbia avuto ruoli direttamente riconducibili alle fasi in cui la protesta abbia potuto conoscere momenti di degenerazione. Mi auguro che il contributo di chi sta conducendo l’indagine - ha concluso Franz Caruso - vada nella direzione di un accertamento subitaneo della dinamica reale dei fatti di fine gennaio scorso a Torino, in maniera tale da spazzare via ogni dubbi».