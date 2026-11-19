Venerdì 20 novembre Lorena Armiento presenta Il respiro della speranza, scritto con Yazid Zegouba dopo il loro incontro nella scuola della casa circondariale di Castrovillari. Tra gli interventi annunciati quello dell’arcivescovo Giovanni Checchinato
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La prima domanda non riguardava la matematica. Lorena Armiento chiese al suo studente di raccontarle qualcosa dell’Algeria, il Paese in cui era nato. Yazid Zegouba aveva quasi sessant’anni e frequentava il quarto anno nella scuola della casa circondariale di Castrovillari. Da quelle lezioni, diventate anche un’occasione per ripercorrere la sua vita, è nato Il respiro della speranza, il libro che i due hanno scritto insieme e che Calabria Letteraria ha pubblicato nel 2021.
Il volume sarà presentato a Cosenza venerdì 20 novembre alle 18, in largo Dionesalvi 1, accanto alla Casa delle Culture. L’incontro è promosso da Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti. Secondo il programma diffuso dagli organizzatori, a discutere con Armiento saranno Alessandra Falduto, per Rifondazione Comunista, i docenti Andrea Bevacqua e Antonio Carpino e l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato.
Prima di diventare un libro, il racconto di Zegouba è arrivato a un gruppo di adolescenti. Dopo essere tornato sui banchi da adulto, ha scelto di parlare ai ragazzi delle proprie scelte e delle loro conseguenze. Le pagine scritte con Armiento riprendono quell’esperienza e la portano fuori dall’aula in cui è cominciata.
Da qui parte anche il confronto di venerdì. La storia di un’insegnante e del suo studente offre un caso concreto per discutere di che cosa può fare la scuola durante la detenzione e di quali possibilità si aprano, dopo la pena, per chi deve ricostruire il proprio posto nella comunità.