La prima domanda non riguardava la matematica. Lorena Armiento chiese al suo studente di raccontarle qualcosa dell’Algeria, il Paese in cui era nato. Yazid Zegouba aveva quasi sessant’anni e frequentava il quarto anno nella scuola della casa circondariale di Castrovillari. Da quelle lezioni, diventate anche un’occasione per ripercorrere la sua vita, è nato Il respiro della speranza, il libro che i due hanno scritto insieme e che Calabria Letteraria ha pubblicato nel 2021.

Il volume sarà presentato a Cosenza venerdì 20 novembre alle 18, in largo Dionesalvi 1, accanto alla Casa delle Culture. L’incontro è promosso da Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti. Secondo il programma diffuso dagli organizzatori, a discutere con Armiento saranno Alessandra Falduto, per Rifondazione Comunista, i docenti Andrea Bevacqua e Antonio Carpino e l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano Giovanni Checchinato.

Prima di diventare un libro, il racconto di Zegouba è arrivato a un gruppo di adolescenti. Dopo essere tornato sui banchi da adulto, ha scelto di parlare ai ragazzi delle proprie scelte e delle loro conseguenze. Le pagine scritte con Armiento riprendono quell’esperienza e la portano fuori dall’aula in cui è cominciata.

Da qui parte anche il confronto di venerdì. La storia di un’insegnante e del suo studente offre un caso concreto per discutere di che cosa può fare la scuola durante la detenzione e di quali possibilità si aprano, dopo la pena, per chi deve ricostruire il proprio posto nella comunità.