Dal Parco Robinson al centro storico, da viale Principe alle contrade Cutura e Surdo. Il Comune ha diffuso il programma degli interventi di Rende Servizi, partiti il 18 novembre. Previsti anche lavori alla scuola De Coubertin e rattoppi stradali

Il centro storico sarà seguito dalla stessa squadra per tutte le giornate di lavoro fino al 1° dicembre, mentre al Parco Robinson sono previsti sette giorni di interventi. Sono due delle aree interessate dal nuovo calendario della pulizia e della manutenzione del verde pubblico di Rende, avviato il 18 novembre 2026.

Gli interventi sono stati programmati dall’amministrazione e dagli uffici comunali insieme a Rende Servizi. La società impiega sette squadre, di cui tre composte da personale di nuova assunzione. A sostenerle sul territorio ci sarà una squadra meccanizzata. Il Comune spiega che la pubblicazione del calendario serve a rendere conoscibili in anticipo le zone interessate e a migliorare l’organizzazione degli interventi.

Il calendario per squadra

Squadra 1

18 e 19 novembre – via Kennedy e via Panagulis.

20, 21, 23 e 24 novembre – Parco Robinson.

25 novembre – via Busento e via Tevere.

26 novembre – via Crati e quarta traversa di via Kennedy.

27 novembre – via Valle del Neto.

28 e 30 novembre e 1° dicembre – Parco Robinson.

Squadra 2

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 novembre e 1° dicembre – centro storico.

Squadra 3

18, 19 e 20 novembre – completamento degli interventi a Villaggio Europa.

21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 novembre e 1° dicembre – zona Infiorata.

Squadra 4

Dal 18 al 21 novembre – viale Principe.

23 novembre – via De Amicis.

24, 25, 26, 27, 28 e 30 novembre e 1° dicembre – viale Principe, compresa la manutenzione delle rotatorie.

Squadra 1 (nuova)

18 novembre – viale dei Giardini.

19, 20, 21, 23 e 24 novembre – contrada Cutura e dintorni.

Dal 25 al 28 novembre – contrada Surdo, comprese tutte le strade e le traverse.

Squadra 2 (nuova)

Dal 18 al 21 novembre – via Verdi e traverse.

Dal 23 al 28 novembre – via Volta e traverse.

Squadra 3 (nuova)

Dal 18 al 21 novembre – via Rossini e traverse.

23 e 24 novembre – via Giotto e via Sanzio.

25 e 26 novembre – via Buonarroti e via Tiziano.

27 novembre – via Tintoretto.

28 novembre – via Brunelleschi.

Altri interventi

È previsto un intervento alla scuola media Pierre de Coubertin, senza una data indicata.

Una squadra meccanizzata affiancherà le altre squadre su tutto il territorio comunale.

Sono previsti rattoppi stradali in via Alessandro Magno, viale della Resistenza, via Svezia, via Pertini, via Spagna e nelle contrade Coda di Volpe e Cutura. Il programma non indica le date dei singoli interventi.