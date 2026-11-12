Dal ring di Cosenza al palcoscenico europeo, con la maglia della Nazionale italiana e la voglia di misurarsi con le migliori giovani pugili del continente. Maria Laura Perrotta approda a una nuova e prestigiosa tappa del proprio percorso sportivo: la giovane atleta della Boxe Popolare di Cosenza è stata convocata per i Campionati Europei Under 23 di pugilato, in programma a Poreč, in Croazia, dal 14 al 25 novembre.

Sarà lei a rappresentare l'Italia nella categoria dei 70 chilogrammi, portando sul ring europeo non soltanto i colori azzurri, ma anche quelli della sua città e della Calabria. Una chiamata che premia il lavoro, i sacrifici e la determinazione di un'atleta che si prepara nuovamente ad affrontare una competizione di alto livello, confrontandosi con avversarie di valore.

Per la pugile è ancora una volta l'occasione per mettere alla prova le proprie capacità in un contesto internazionale e per dare continuità a un percorso di crescita già segnato da risultati importanti. Da ultimo proprio l’approdo nella Nazionale Under 23, la scorsa estate: un traguardo significativo ma anche una nuova sfida da affrontare con sempre maggiore impegno.

Un impegno che arriva dritto sul ring della Croazia. Dove Maria Laura Perrotta, pugni nei guantoni e treccine in testa, farà battere il cuore dell’Italia, della Calabria e di Cosenza.