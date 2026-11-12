La collaborazione proseguirà per altri due anni, con attività gratuite di affiancamento rivolte a cittadini stranieri, apolidi e senza fissa dimora regolarmente residenti. L’obiettivo è facilitare la comprensione delle procedure e il rapporto con gli uffici comunali

Proseguirà per altri due anni la collaborazione tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intercultura per l’affiancamento ai Servizi Demografici. La Giunta municipale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il rinnovo dell’accordo, che prevede il supporto di personale designato dalla Consulta nella relazione tra cittadini e uffici.

Le attività saranno svolte a titolo gratuito, alle condizioni dell’intesa originaria, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.

A chi è rivolto il supporto

L’iniziativa, avviata nel 2024, si rivolge a cittadini migranti, stranieri, extracomunitari, apolidi e senza fissa dimora regolarmente residenti. L’obiettivo è aiutarli a comprendere le procedure amministrative relative allo stato della persona e a esercitare i diritti connessi alla propria condizione.

L’affiancamento e la mediazione culturale sono destinati a facilitare il rapporto con gli uffici, intervenendo sulle difficoltà linguistiche e di orientamento nelle pratiche amministrative.

Il rinnovo è stato proposto dal Settore 2, che comprende i Servizi Demografici e gli uffici Elettorale, Protocollo generale, Archivio, Albo pretorio online, Notifiche e Urp. Secondo l’amministrazione, la collaborazione avviata nel 2024 ha favorito l’inclusione e la semplificazione del rapporto con l’utenza.

Caruso: «Le differenze linguistiche non diventino ostacoli»

«L’accesso ai servizi pubblici deve essere garantito a tutti, senza che le differenze linguistiche, culturali o le difficoltà di orientamento nelle procedure amministrative possano trasformarsi in ostacoli», dichiara il sindaco Franz Caruso.

Per il primo cittadino, il rinnovo dà continuità a un percorso di collaborazione tra l’amministrazione e le competenze presenti sul territorio. «La mediazione culturale e l’affiancamento ai Servizi Demografici rappresentano strumenti preziosi per favorire l’integrazione e rendere effettivi i diritti di cittadinanza», afferma.

Caruso ringrazia quindi la Consulta per la disponibilità e il lavoro svolto: «Vogliamo che Cosenza sia una città nella quale ciascuno possa sentirsi parte integrante della comunità».