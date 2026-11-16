Dalla Calabria alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, i politici si contendono potere e visibilità nazionale mentre il Mezzogiorno continua a perdere le nuove generazioni. Tra crescita economica, salari insufficienti e servizi in difficoltà, chi guida le Regioni deve fare i conti con risultati che non sempre corrispondono alle promesse

Il Mezzogiorno ha un problema che la politica continua a raccontare senza riuscire a risolvere: i governatori restano, cambiano le maggioranze, si moltiplicano gli annunci, ma i giovani se ne vanno. Partono con una laurea, spesso conquistata grazie ai sacrifici delle famiglie, portano altrove competenze e aspirazioni, costruiscono lontano da casa il futuro che avrebbero voluto realizzare nella propria terra, mentre nei palazzi regionali si continua a discutere di leadership, candidature, alleanze, successioni e rapporti di forza con Roma. La distanza tra queste due realtà rappresenta uno dei giudizi politici più severi sull'azione delle classi dirigenti meridionali degli ultimi decenni.

Il problema non è negare i progressi compiuti, né sostenere che tutto sia rimasto immobile, perché sarebbe una rappresentazione ingenerosa di territori che hanno dimostrato capacità produttive e vitalità sociale. Il punto è un altro: il Sud cresce, ma non abbastanza da convincere i suoi figli a restare, e una politica incapace di trasformare lo sviluppo economico in opportunità durature non può considerare ogni incremento del Pil come una certificazione del proprio successo.

Il potere dei governatori e le ambizioni nazionali

La geografia politica del Mezzogiorno è diventata un mosaico di maggioranze contrapposte e ambizioni che spesso travalicano i confini regionali. Roberto Occhiuto in Calabria, Renato Schifani in Sicilia, Vito Bardi in Basilicata, Marco Marsilio in Abruzzo e Francesco Roberti in Molise rappresentano esperienze del centrodestra, mentre Roberto Fico in Campania, Antonio Decaro in Puglia e Alessandra Todde in Sardegna guidano amministrazioni sostenute dal campo progressista. Esperienze differenza, che sarebbe scorretto mettere tutte sullo stesso piano, ma sulle quali incombe una domanda comune: quanto del potere conquistato si traduce realmente in migliori condizioni di vita?

I presidenti delle Regioni sono diventati protagonisti della politica nazionale, interlocutori dei ministri, riferimenti dei partiti e possibili protagonisti di nuovi equilibri. Nulla di scandaloso, naturalmente, se questa centralità fosse accompagnata da risultati proporzionati alle ambizioni, ma il rischio è che la Regione diventi il trampolino di lancio di una carriera politica anziché il luogo nel quale concentrare responsabilità amministrative.

Il caso calabrese è significativo. Occhiuto ha costruito una presenza pubblica che supera i confini regionali, rivendicando un modello di governo fondato sulla capacità decisionale e sulla modernizzazione. Una legittima proiezione politica, che tuttavia deve confrontarsi con una Calabria nella quale la sanità continua a rappresentare un'emergenza, le opportunità occupazionali restano insufficienti e l'emigrazione giovanile impoverisce progressivamente il tessuto sociale. La visibilità personale di un governatore non può essere confusa con il progresso del territorio amministrato.

Destra e sinistra, il potere cambia colore ma i problemi restano

Sarebbe troppo semplice attribuire tutte le responsabilità al centrodestra, così come sarebbe comodo scaricarle sul centrosinistra. La storia amministrativa del Mezzogiorno è attraversata da entrambe le esperienze, da maggioranze durature e improvvise alternanze, da stagioni di grandi aspettative e risultati spesso inferiori alle promesse. Chi governa da diversi anni deve rispondere delle proprie scelte, mentre chi si è insediato recentemente va giudicato sulle decisioni assunte, senza attribuirgli automaticamente problemi ereditati.

In Campania Roberto Fico ha raccolto l'eredità della lunga stagione di Vincenzo De Luca e dovrà dimostrare che il cambiamento non si esaurisce nella sostituzione di un presidente. In Puglia Antonio Decaro arriva dopo Michele Emiliano, con un patrimonio di consenso che dovrà misurarsi con problemi molto diversi da quelli affrontati nell'amministrazione comunale. Entrambi hanno davanti una prova politica precisa: evitare che il rinnovamento annunciato diventi soltanto una nuova distribuzione del potere.

Sul versante opposto, le amministrazioni di centrodestra non possono continuare a presentare investimenti programmati, cantieri avviati e finanziamenti ottenuti come risultati definitivamente acquisiti, perché tra annunciare un'opera e consegnarla ai cittadini esiste una distanza che la propaganda tende sistematicamente ad accorciare. Un ospedale promesso non cura i malati, una strada finanziata non riduce i tempi di percorrenza finché non viene completata, un progetto industriale non produce occupazione stabile soltanto perché compare in una conferenza stampa.

Il Sud cresce, ma continua a perdere il proprio futuro

I numeri raccontano una contraddizione che dovrebbe imporre prudenza a chiunque rivendichi una rinascita ormai consolidata. Tra il 2021 e il 2025 il prodotto interno lordo meridionale è cresciuto del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord, ma nello stesso periodo il Mezzogiorno ha perso circa 154mila giovani tra i 25 e i 34 anni negli scambi migratori con il Centro-Nord. Una fotografia contenuta nel Rapporto Svimez 2026 che mette in discussione le narrazioni trionfalistiche: l'economia può migliorare senza che una parte decisiva della popolazione trovi ragioni sufficienti per restare.

L'occupazione meridionale è aumentata di 643mila unità rispetto al 2021, ma meno di 70mila nuovi occupati sono under 35, mentre le retribuzioni orarie reali hanno perso il 9,9% del loro valore tra il 2021 e il primo semestre del 2026. Ancora più significativo è il dato sulla povertà lavorativa: circa 1,2 milioni di occupati meridionali vivono in famiglie a rischio povertà. Non basta avere un lavoro se quello stipendio non permette di costruire una vita autonoma, acquistare una casa o mettere su famiglia.

Il fallimento politico non consiste nell'assenza assoluta di crescita, ma nell'incapacità di trasformarla in benessere sufficientemente diffuso e duraturo. Una responsabilità che coinvolge governi nazionali, amministrazioni regionali e classi dirigenti succedutesi negli anni, senza concedere a nessuna parte politica il privilegio dell'innocenza.

Sanità, spopolamento e territori dimenticati

La frattura meridionale non si esaurisce nei salari. Riguarda la possibilità di curarsi tempestivamente, raggiungere una scuola, utilizzare trasporti efficienti e vivere in un piccolo comune senza sentirsi progressivamente esclusi dai servizi essenziali. Il Rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile 2026 colloca Calabria, Campania e Puglia al di sotto della media nazionale in almeno dieci dei dodici ambiti considerati, una fotografia che rende evidente la profondità delle disuguaglianze ancora esistenti.

La sanità rappresenta il punto nel quale le responsabilità politiche diventano particolarmente visibili. Liste d'attesa, carenza di personale in numerosi territori, mobilità sanitaria e differenze nella qualità dell'assistenza impongono un confronto serio tra Stato e Regioni, senza il comodo rimpallo di responsabilità che accompagna troppe emergenze.

Intanto i piccoli comuni perdono residenti, le aree interne vedono ridursi la presenza di giovani famiglie e molte comunità rischiano di trasformarsi in territori abitati prevalentemente da anziani. Ogni partenza rappresenta una professionalità che non sarà disponibile, una possibile impresa che non nascerà, una famiglia che potrebbe formarsi altrove. Un territorio che perde sistematicamente le proprie energie più giovani consuma una parte delle condizioni necessarie alla propria sopravvivenza economica e sociale.

Dopo il Pnrr resteranno i governatori. Ma che cosa resterà ai cittadini?

La prova più difficile arriverà quando si ridurrà la spinta straordinaria degli investimenti pubblici. Le previsioni indicano per il 2027 un rallentamento della crescita meridionale allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord, riportando al centro una domanda che dovrebbe preoccupare tutti i presidenti di Regione: quanto dello sviluppo registrato negli ultimi anni sopravvivrà alla conclusione degli interventi eccezionali?

Il Pnrr ha offerto al Mezzogiorno una possibilità difficilmente ripetibile, ma la disponibilità di risorse non coincide automaticamente con la capacità di costruire sviluppo. Servono amministrazioni efficienti, infrastrutture funzionanti, imprese competitive e condizioni professionali che rendano ragionevole scegliere di restare. Senza questi elementi, anche una stagione di investimenti importanti rischia di lasciare opere private di una strategia economica duratura.

Destra e sinistra continueranno legittimamente a contendersi le Regioni, ma sarebbe opportuno che alla competizione per il potere si accompagnasse finalmente una competizione sui risultati, verificabili attraverso indicatori concreti e non soltanto mediante dichiarazioni di soddisfazione.

Quanti giovani riescono a restare?

Il Mezzogiorno non ha bisogno di essere continuamente celebrato come una terra dalle straordinarie potenzialità, formula diventata talmente ricorrente da rischiare di trasformarsi in un alibi. Ha bisogno che quelle potenzialità producano opportunità reali, che i giovani possano scegliere liberamente se partire o restare e che chi governa accetti di essere giudicato non soltanto per le elezioni vinte, ma per le condizioni nelle quali lascia il proprio territorio.

I governatori passeranno, le maggioranze cambieranno, i partiti troveranno nuovi candidati e nuove parole per promettere l'ennesima stagione di riscatto. Ma il futuro di una Regione non si misura da quanti politici riesce a portare a Roma, bensì da quanti giovani riesce a convincere a restare.