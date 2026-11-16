La media del 29 può valere mille euro al mese, indipendentemente dal reddito della famiglia. È da qui che parte la richiesta di Antonello Talerico, componente della segreteria regionale di Forza Italia, di rivedere il Reddito di merito. L’esponente azzurro condivide l’obiettivo di trattenere in Calabria gli studenti migliori, ma chiede alla Regione di riscrivere i criteri per il prossimo anno accademico e all’Università della Calabria di riesaminare fin da subito alcune esclusioni.

La misura, finanziata dalla Regione con uno stanziamento iniziale di 15 milioni di euro, prevede per gli iscritti agli anni successivi al primo tre fasce di contributo, da 500, 750 e 1.000 euro al mese, in base alla media ponderata degli esami. L’Isee non rientra tra i requisiti. Per Talerico, una soglia basata sui soli voti rischia di penalizzare chi deve lavorare per mantenersi agli studi.

La sua proposta è introdurre una graduatoria a punteggio che tenga conto sia del rendimento sia della condizione economica, ridurre gli importi per ampliare la platea e valutare le medie in rapporto ai risultati degli studenti dello stesso corso di laurea.

Due le questioni che riguardano Medicina. La prima è il calendario. Secondo Talerico, la scadenza del 30 settembre per presentare domanda ha lasciato fuori le matricole del semestre filtro, la cui immatricolazione si perfeziona a fine gennaio. Da qui la richiesta di una finestra dedicata. Il secondo nodo riguarda gli studenti che, dopo un primo anno in un altro corso, hanno formalizzato la rinuncia e si sono iscritti a Medicina l’anno successivo. Nella nota, Talerico riferisce di esclusioni segnalate da studenti provenienti da Farmacia, legate al requisito della «continuità temporale» degli studi.

Su questi casi Talerico chiede all’Unical di intervenire in autotutela, riesaminando le domande di chi, a suo avviso, ha cambiato corso senza interrompere gli studi. Alla Regione propone anche di portare da tre a dieci giorni il termine per chiedere il riesame. «Il merito va premiato, ma misurato bene», conclude.