La storica ha tenuto una vera e propria lectio magistralis su antifascismo e Resistenza. Quasi 400 persone al Museo del Presente per l'incontro promosso dall’amministrazione che continua ad investire nel confronto pubblico, nella cultura e nella partecipazione dei cittadini

Quasi quattrocento persone, molte in piedi, stipate nelle sale del Museo del Presente. Non è l'assemblea di un partito in piena campagna elettorale, ma la risposta di Rende a un confronto culturale che ha riacceso il dibattito pubblico sui fondamenti costituzionali del Paese. Promosso dal sindaco Sandro Principe, moderato dal direttore del Network LaC Franco Laratta e curato dal vicesindaco Fabio Liparoti che aveva già organizzato (tra gli altri) i talk con Antonio Polito e Mauro Canali, l'incontro con la docente di Storia Contemporanea dell'Università di Tor Vergata Michela Ponzani ha dimostrato che la cittadinanza attiva esiste e sa riconoscere la qualità del dibattito politico e civile.

Al centro della serata c'è stato il filo rosso che lega la Resistenza ai nodi irrisolti della storia repubblicana. Un tema, quello dell'antifascismo, oggi più attuale che mai, che nei libri di Ponzani trova una cifra stilistica precisa: l'abbandono della retorica celebrativa e agiografica per restituire la lotta di Liberazione alla sua dimensione più autentica e umana.

Nelle opere della storica, i cui volumi, esposti dalla casa editrice, sono andati letteralmente a ruba venerdì sera, la Resistenza emerge attraverso le scelte intime, le paure quotidiane e il coraggio di ragazzi, ragazze e madri che scelsero la via della disobbedienza civile. Un approccio che disinnesca la retorica istituzionale per rimettere al centro l'individuo e la sua responsabilità etica di fronte alla sopraffazione.

Dagli anni '70 al Parlamento: la continuità delle memorie

Il dibattito, animato dalle domande del pubblico, ha rapidamente allargato lo spettro temporale, tracciando un binario di continuità tra gli anni Settanta e la contemporaneità politica. Gli interventi hanno evidenziato come i simboli, i temi e l’iconografia dell'estrema destra di ieri, trovi oggi una sponda in una destra di governo che non esita a sdoganare la propria genealogia politica, arrivando a celebrare nelle istituzioni repubblicane, come nel caso della recente mostra in Parlamento per il centenario di Pino Rauti, figure centrali di quell'area.

È in questo scenario che il confronto ha interpellato il presente, interrogandosi sulla tenuta degli argini costituzionali di fronte a una deriva culturale che tende a edulcorare la storia e a riscattare le matrici dell'estremismo nero. Si è ironizzato anche sullo scambio di battute a distanza che ha visto Ponzani duellare a suon di documenti con Ignazio La Russa, proprio mentre le agenzie battevano l’ultima dichiarazione del presidente del Senato sul fascismo.

Il ruolo della sinistra: l'analisi e il richiamo alle radici

La chiusura dell'incontro, affidata al sindaco Sandro Principe, ha offerto una chiave di lettura politica netta, toccando il nervo scoperto del centrosinistra contemporaneo: «La sinistra ha perso la sua vocazione sociale, cosa che a Rende abbiamo cercato di mantenere e di coltivare nel corso degli anni» ha detto.

Un'analisi lucida che ha richiamato la lezione del socialismo riformista di Pietro Nenni, secondo cui il benessere collettivo si misura nella capacità di costruire scuole, piazze e luoghi di aggregazione, contrapponendola allo scollamento tra i partiti progressisti e le istanze materiali dei ceti popolari. In un momento storico in cui la destra al governo fonda il proprio consenso sulla gestione identitaria del potere, il richiamo di Rende suona come un promemoria politico: la sinistra ritrova la sua ragion d'essere solo se torna a radicarsi nei bisogni materiali e nei diritti sociali delle persone.