La sesta edizione del salone agroalimentare prosegue al Centro fieristico Colosimo. Dopo gli incontri tra imprese e buyer internazionali, nelle ultime due giornate sono in programma il contest per gli studenti, la selezione SCA Italy per il Sigep 2027 e tanto altro
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Gli studenti degli istituti alberghieri si confronteranno in «Future Food Generation», mentre per i partecipanti a «Che panettone!» ci sarà in palio un posto al festival nazionale del panettone artigianale di Roma. Sono due degli appuntamenti che chiuderanno il Salone DeGusto, in corso fino a martedì 17 novembre al Centro fieristico Colosimo di Catanzaro.
La sesta edizione, organizzata da Cosenza Eventi, è stata inaugurata sabato 14 novembre. Nei 6 mila metri quadrati di esposizione, aziende provenienti da diverse regioni italiane presentano i loro prodotti al pubblico, agli operatori della ristorazione e dell’ospitalità e ai buyer esteri.
Le tre competizioni del 16 e 17 novembre
Nelle ultime due giornate sono previste tre gare, ciascuna con un percorso diverso:
- Future Food Generation coinvolgerà gli studenti degli istituti alberghieri. Il contest è organizzato da DeGusto con lo chef Carmelo Fabbricatore, presidente dell’Unione Regionale Cuochi.
- Campionato Italiano SCA Italy: Catanzaro ospita le prove conclusive della selezione per il Sud Italia. La finale si svolgerà al Sigep 2027.
- «Che panettone!», ideato da DeGusto con Conpait, darà al vincitore la possibilità di partecipare all’ottava edizione di Panettone Maximo, il festival nazionale del panettone artigianale in programma a Roma a fine novembre.
Per lunedì 16 novembre è annunciata anche la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. Tra gli ospiti delle prime due giornate figurano la direttrice generale di Arsac Fulvia Caligiuri e il vicepresidente nazionale di Confartigianato Fabio Mereu.
Gli incontri con i buyer e l’interpretariato in LIS
Al centro dei primi incontri c’è stato il rapporto tra produzioni agroalimentari, artigianato e turismo. Sul versante commerciale, le imprese hanno incontrato buyer internazionali per discutere possibili accordi e conoscere i servizi disponibili per vendere sui mercati extraeuropei. A queste attività hanno contribuito Agenzia ICE, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Case del Made in Italy, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
All’inaugurazione hanno partecipato il Comune di Catanzaro, la Regione Calabria e Arsac, insieme ai rappresentanti di Confartigianato, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi e Conpait. La collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi ha permesso a un gruppo regionale di oltre 40 associati di seguire gli incontri grazie all’interpretariato in lingua dei segni italiana.