La sesta edizione del salone agroalimentare prosegue al Centro fieristico Colosimo. Dopo gli incontri tra imprese e buyer internazionali, nelle ultime due giornate sono in programma il contest per gli studenti, la selezione SCA Italy per il Sigep 2027 e tanto altro

Gli studenti degli istituti alberghieri si confronteranno in «Future Food Generation», mentre per i partecipanti a «Che panettone!» ci sarà in palio un posto al festival nazionale del panettone artigianale di Roma. Sono due degli appuntamenti che chiuderanno il Salone DeGusto, in corso fino a martedì 17 novembre al Centro fieristico Colosimo di Catanzaro.

La sesta edizione, organizzata da Cosenza Eventi, è stata inaugurata sabato 14 novembre. Nei 6 mila metri quadrati di esposizione, aziende provenienti da diverse regioni italiane presentano i loro prodotti al pubblico, agli operatori della ristorazione e dell’ospitalità e ai buyer esteri.

Le tre competizioni del 16 e 17 novembre

Nelle ultime due giornate sono previste tre gare, ciascuna con un percorso diverso:

Future Food Generation coinvolgerà gli studenti degli istituti alberghieri. Il contest è organizzato da DeGusto con lo chef Carmelo Fabbricatore, presidente dell’Unione Regionale Cuochi.

coinvolgerà gli studenti degli istituti alberghieri. Il contest è organizzato da DeGusto con lo chef Carmelo Fabbricatore, presidente dell’Unione Regionale Cuochi. Campionato Italiano SCA Italy: Catanzaro ospita le prove conclusive della selezione per il Sud Italia. La finale si svolgerà al Sigep 2027.

Catanzaro ospita le prove conclusive della selezione per il Sud Italia. La finale si svolgerà al Sigep 2027. «Che panettone!», ideato da DeGusto con Conpait, darà al vincitore la possibilità di partecipare all’ottava edizione di Panettone Maximo, il festival nazionale del panettone artigianale in programma a Roma a fine novembre.

Per lunedì 16 novembre è annunciata anche la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. Tra gli ospiti delle prime due giornate figurano la direttrice generale di Arsac Fulvia Caligiuri e il vicepresidente nazionale di Confartigianato Fabio Mereu.

Gli incontri con i buyer e l’interpretariato in LIS

Al centro dei primi incontri c’è stato il rapporto tra produzioni agroalimentari, artigianato e turismo. Sul versante commerciale, le imprese hanno incontrato buyer internazionali per discutere possibili accordi e conoscere i servizi disponibili per vendere sui mercati extraeuropei. A queste attività hanno contribuito Agenzia ICE, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Case del Made in Italy, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

All’inaugurazione hanno partecipato il Comune di Catanzaro, la Regione Calabria e Arsac, insieme ai rappresentanti di Confartigianato, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi e Conpait. La collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi ha permesso a un gruppo regionale di oltre 40 associati di seguire gli incontri grazie all’interpretariato in lingua dei segni italiana.