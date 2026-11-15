Si è concluso il Multi Screening Day promosso dal Rotary Club Paola MTC e da ADIS Cosenza con il patrocinio del Comune. Gli organizzatori riferiscono un’ampia adesione di cittadini di diverse età, senza indicare il numero dei partecipanti o dei controlli effettuati

A Fuscaldo si sono concluse le due giornate del Multi Screening Day, durante le quali i cittadini hanno potuto sottoporsi a controlli e partecipare ad attività informative sulla salute. A promuovere l’iniziativa sono stati il Rotary Club Paola MTC e ADIS Cosenza, con la partecipazione del dottor Carlo Zanolini e il patrocinio del Comune.

Gli organizzatori riferiscono un’ampia partecipazione di uomini e donne di diverse età. Nel bilancio diffuso al termine dell’iniziativa non sono specificati il numero dei partecipanti, i tipi di screening proposti o il totale dei controlli eseguiti.

Per Attilio Miceli, presidente del Rotary Club Paola MTC, l’adesione dei cittadini è il dato più significativo delle due giornate: «Vedere così tanti cittadini partecipare agli screening è motivo di orgoglio e rappresenta il miglior risultato che potessimo desiderare». Miceli ha ringraziato i professionisti che hanno messo a disposizione tempo e competenze, ADIS Cosenza e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Middea.

Simona Micieli, vicepresidente di ADIS Cosenza, ha ricondotto l’appuntamento di Fuscaldo al lavoro che l’associazione svolge nei comuni calabresi: «Come associazione, il nostro impegno è da sempre quello di girare in lungo e in largo tra i comuni della Calabria per rendere la prevenzione un diritto accessibile a tutti, direttamente nei propri territori».