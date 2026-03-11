“Appuntamento con Ornella” il 14 marzo al Rendano (20.30) e il 15 marzo allo Scaramuzza (18): ideazione di Perri e arrangiamenti inediti di Santelli, in scena Ida Altrove e Sasà Calabrese

Le atmosfere raffinate della musica di Ornella Vanoni tornano sul palco con “Appuntamento con Ornella”, tributo originale firmato dall’Orchestra Sinfonica Brutia e ideato dal direttore artistico Francesco Perri. Il progetto farà tappa con due date: sabato 14 marzo alle 20.30 al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza e domenica 15 marzo alle 18.00 al Teatro Vincenzo Scaramuzza di Crotone.

Lo spettacolo viene presentato non come una semplice rilettura del repertorio, ma come un percorso attraverso le influenze che hanno attraversato la carriera della Vanoni, dal jazz alla bossa nova, fino alle grandi canzoni d’autore legate a firme come Gino Paoli, Luigi Tenco, Mino Reitano e Franco Califano.

Al centro ci sarà un viaggio in oltre sessant’anni di musica, con una veste sinfonica costruita su arrangiamenti orchestrali inediti del maestro Giuseppe Santelli, arrangiatore che ha collaborato con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale (tra cui Fabrizio Bosso, Amii Stewart, Gilberto Gill, Serena Brancale, Manuel Agnelli e Peppe Servillo). A dare voce alle melodie sarà Ida Altrove, cantautrice e interprete laureata in Canto jazz al Conservatorio di Cosenza, affiancata da Sasà Calabrese, musicista e autore con un percorso tra jazz e canzone d’autore.

“Appuntamento con Ornella” mette al centro un repertorio che continua a vivere nell’immaginario collettivo: brani come Senza Fine, L’appuntamento, Una ragione di più e Domani è un altro giorno vengono citati come pilastri di una canzone italiana senza tempo, capace di attraversare epoche e generazioni.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e, per la data di Cosenza, anche presso la biglietteria InPrimaFila.