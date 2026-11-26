Sette città, sette piazze, un unico grande racconto radiofonico. La notte del 31 dicembre Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme daranno insieme il benvenuto al 2027 con “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, il grande evento di Rai Radio2 promosso dalla Regione con il marchio Calabria Straordinaria.

Il progetto si ispira a uno dei programmi più iconici della storia della radio italiana, “Tutto il calcio minuto per minuto”, che attraverso i collegamenti con gli inviati sui diversi campi di gioco ha raccontato e continua a raccontare le emozioni del calcio italiano.

Per una notte, al posto degli stadi ci saranno le piazze, al posto delle partite i concerti, al posto dei gol le esibizioni dei grandi protagonisti della musica.

Da una regia centrale, Rai Radio2 si collegherà in diretta con i propri inviati nelle sette città calabresi, che racconteranno minuto per minuto quello che accade nelle piazze, attraverso interviste agli artisti, le voci del pubblico, la musica dal vivo e le emozioni di una notte di festa. Un continuo passaggio di linea da una città all’altra, fino al grande conto alla rovescia per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.

Un modo originale di raccontare il Capodanno, recuperando la forza narrativa di uno dei format più amati della radio italiana e reinterpretandolo attraverso la musica, l’intrattenimento e la partecipazione del pubblico.

Dopo il grande successo delle edizioni del Capodanno Rai ospitate a Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro, il presidente Roberto Occhiuto e il governo regionale hanno voluto estendere la festa in sette piazze calabresi, trasformando un’intera regione in un grande palcoscenico.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione Calabria e le amministrazioni comunali delle città ospitanti, che sosterranno in compartecipazione i costi dell’evento.

La regia organizzativa è affidata alla Fondazione Calabria Film Commission e al Dipartimento Turismo della Regione Calabria, nell’ambito di un progetto realizzato in convenzione con Rai Com.

«Con il presidente Occhiuto e con i Comuni abbiamo scelto di dare a sette città la possibilità di essere protagoniste della stessa notte», dichiara Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo. «Per chi vive in Calabria o rientra per le feste sarà un’occasione per ritrovarsi in piazza. A chi ci raggiungerà per un concerto rivolgiamo l’invito a fermarsi qualche giorno in più. È anche per questo che investiamo nel Capodanno: ogni soggiorno in più durante l’inverno porta lavoro agli alberghi, ai ristoranti, alle guide e alle attività del territorio».

«Da giorni leggiamo indiscrezioni sui nomi degli artisti che si esibiranno nelle piazze calabresi. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. In quell’occasione annunceremo gli artisti e il programma di ciascuna piazza», conclude Calabrese.