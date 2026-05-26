L’iniziativa, coordinata dal professor Carlo Fanelli, è destinata agli studenti universitari già iscritti a un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale che intendono approfondire la propria formazione nell’ambito dello spettacolo e della comunicazione vivendo per cinque giorni nello storico borgo

Cerisano da palcoscenico a cielo aperto si trasforma in un vero e proprio “Cantiere della creatività” del mondo dello spettacolo. Al via la prima edizione del Corso di Formazione in Linguaggio dello Spettacolo e della comunicazione “Percorsi del Contemporaneo” organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria (DiSU), in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Cerisano.

L’iniziativa, coordinata dal professor Carlo Fanelli, è destinata agli studenti universitari già iscritti a un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale che intendono approfondire la propria formazione nell’ambito dello spettacolo e della comunicazione vivendo per cinque giorni nello storico borgo. Studenti brillanti e meritevoli avranno la possibilità di formarsi gratuitamente grazie alle 15 borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione comunale di Cerisano e dall’Università della Calabria. Il Corso si svolgerà dal 13 al 18 luglio e sarà diviso in due momenti.

Nelle ore mattutine il focus sarà rivolto agli approfondimenti teorici, mentre il pomeriggio si entrerà nel vivo della formazione grazie allo sviluppo di “Cantieri”, laboratori didattici che daranno largo spazio alla creatività dei partecipanti. Anche questo progetto coinvolgerà Palazzo Sersale, ormai confermatosi hub culturale del territorio, che ospiterà gli studenti negli alloggi presenti nella foresteria.

Obiettivo del Corso è quello di formare le nuove figure dello spettacolo e del teatro sulla scia delle innovazioni ed evoluzioni che quest’ambito sta vivendo, avendo modo di confrontarsi con un borgo che vanta un’importante vocazione culturale. Cerisano – infatti – è nota per le confluenze di artisti che varcano, ogni anno, le strade e le piazze del borgo grazie alle numerosissime iniziative culturali che costellano il calendario per tutto l’anno.

Anche in questo caso i “Canteri” saranno condotti da professionisti dei settori individuati negli incontri teorici. Possono fare domanda di ammissione al Corso studenti e studentesse che nell’anno accademico 2025/2026 frequentino un corso di studio universitario di qualsiasi università e che nutrano curiosità e interesse per le discipline dello spettacolo e della comunicazione.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Corso è il 01/06/2026 Tutte le informazioni relative all’iscrizione sono consultabili sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria: https://disu.unical.it/contents/news/view/23614-corso-di- formazione-in-linguaggi-dello-spettacolo-e-della-comunicazione-prima-edizione-percorsi-del- contemporaneo/ Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura con fondi riservati alle proposte di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.