Il Como ha centrato due giorni fa una clamorosa qualificazione in Champions League. I lariani giocheranno per la prima volta nella loro storia nella massima competizione europea. Merito soprattutto del grande lavoro di Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è ormai da due anni e mezzo sulla panchina dei lombardi. Passò direttamente dal campo alla panchina, centrando immediatamente la promozione in Serie A nel 2024. Fu proprio un pareggio per 1-1 contro il Cosenza di Viali a regalare il punto decisivo ai lariani nell’ultima giornata.

Il ricordo di Fabregas di quella partita

Fabregas, ai microfoni di Dazn, ha ricordato proprio ciò che successe in quella gara prima di scendere in campo allo “Zini” di Cremona e vincere la partita decisiva per l’approdo in Champions, complice anche il suicidio del Milan. Queste le parole dell’ex centrocampista: «Aggiornamenti in tempo reale durante la partita contro la Cremonese? Non sono uno che ama queste cose. Neanche in Serie B lo avevo fatto, quando abbiamo giocato contro il Cosenza e ci serviva un punto per salire in Serie A. Sono molto tranquillo su questa cosa. Noi dobbiamo solo pensare a giocare e vincere». Cosa che in effetti è successa.