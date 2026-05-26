La nuova prima cittadina ha superati Paolo Montalti, sostenuto da anche da Gianluca Gallo. Ecco la nuova geografia del Consiglio comunale del comune ionico
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A Villapiana Maria Annunziata De Marco, detta Mariolina, è stata eletta sindaca con 1.737 voti, pari al 56,62%. La candidata della lista “Villapiana Sarà” ha superato Paolo Montalti, sostenuto dalla lista “La Villapiana che Vogliamo”, che ha ottenuto 1.331 voti, pari al 43,38%. Il distacco finale tra i due candidati è di 406 voti, al termine di una competizione che ha visto De Marco prevalere con un margine netto. La lista “Villapiana Sarà” ottiene 8 seggi, mentre “La Villapiana che Vogliamo” conquista 3 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 3.068. Di seguito tutti i voti dei singoli consiglieri: in neretto gli eletti.
Eletta sindaca: Mariolina De Marco (56,62%)
Lista “Villapiana sarà” 1.737
- Carmela Cesarini 124
- Domenico Filardi 392
- Rosa Francomano 307
- Maria Giulia Giacobini 165
- Simona Iannuzzi 285
- Davide Marrazzo 193
- Natasha Motta 233
- Lorenza Pastore 263
- Fabio Pirillo 99
- Gabriele Pittelli 258
- Giacomo Pucciano 267
- Giuseppe Tiripicchio 350
Candidato sindaco: Paolo Montalti (43,38%)
Lista “La Villapiana che vogliamo” 1.331
- Andrea Bellusci 122
- Desiree Borzacchelli 41
- Saverio De Luca 274
- Antonietta (detta Antonella) De Marco 283
- Leonardo Dramisino 144
- Emilia Longo 130
- Nicola Mastrota 249
- Agnese Palermo 216
- Vincenzo Rocco Simone 120
- Antonietta (deta Antonella) Zaccaro 206
- Said Zahiri 41
- Salvatore (detto Gennaro) Zito 189