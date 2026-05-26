A Villapiana Maria Annunziata De Marco, detta Mariolina, è stata eletta sindaca con 1.737 voti, pari al 56,62%. La candidata della lista “Villapiana Sarà” ha superato Paolo Montalti, sostenuto dalla lista “La Villapiana che Vogliamo”, che ha ottenuto 1.331 voti, pari al 43,38%. Il distacco finale tra i due candidati è di 406 voti, al termine di una competizione che ha visto De Marco prevalere con un margine netto. La lista “Villapiana Sarà” ottiene 8 seggi, mentre “La Villapiana che Vogliamo” conquista 3 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 3.068. Di seguito tutti i voti dei singoli consiglieri: in neretto gli eletti.

Eletta sindaca: Mariolina De Marco (56,62%)

Lista “Villapiana sarà”  1.737 

  • Carmela Cesarini 124
  • Domenico Filardi 392
  • Rosa Francomano 307
  • Maria Giulia Giacobini 165
  • Simona Iannuzzi 285
  • Davide Marrazzo 193
  • Natasha Motta 233
  • Lorenza Pastore 263
  • Fabio Pirillo 99
  • Gabriele Pittelli 258
  • Giacomo Pucciano 267
  • Giuseppe Tiripicchio 350

Candidato sindaco: Paolo Montalti (43,38%)

Lista “La Villapiana che vogliamo” 1.331 

  • Andrea Bellusci 122
  • Desiree Borzacchelli 41
  • Saverio De Luca 274
  • Antonietta (detta Antonella) De Marco 283
  • Leonardo Dramisino 144
  • Emilia Longo 130 
  • Nicola Mastrota 249
  • Agnese Palermo 216
  • Vincenzo Rocco Simone 120
  • Antonietta (deta Antonella) Zaccaro 206
  • Said Zahiri 41
  • Salvatore (detto Gennaro) Zito 189