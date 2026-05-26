A Villapiana Maria Annunziata De Marco, detta Mariolina, è stata eletta sindaca con 1.737 voti, pari al 56,62%. La candidata della lista “Villapiana Sarà” ha superato Paolo Montalti, sostenuto dalla lista “La Villapiana che Vogliamo”, che ha ottenuto 1.331 voti, pari al 43,38%. Il distacco finale tra i due candidati è di 406 voti, al termine di una competizione che ha visto De Marco prevalere con un margine netto. La lista “Villapiana Sarà” ottiene 8 seggi, mentre “La Villapiana che Vogliamo” conquista 3 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 3.068. Di seguito tutti i voti dei singoli consiglieri: in neretto gli eletti.

Eletta sindaca: Mariolina De Marco (56,62%)

Lista “Villapiana sarà” 1.737

Carmela Cesarini 124

Domenico Filardi 392

Rosa Francomano 307

Maria Giulia Giacobini 165

Simona Iannuzzi 285

Davide Marrazzo 193

Natasha Motta 233

Lorenza Pastore 263

Fabio Pirillo 99

Gabriele Pittelli 258

Giacomo Pucciano 267

Giuseppe Tiripicchio 350

Candidato sindaco: Paolo Montalti (43,38%)

Lista “La Villapiana che vogliamo” 1.331