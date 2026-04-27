La partecipazione è aperta a tutte le età e non è prevista quota di iscrizione

La Città di Corigliano Rossano organizza per il prossimo Primo maggio 2026 la 35° edizione della Corri e Cammina per la Pace, camminata ludico-motoria di circa 7 km da vivere e condividere, che tocca alcuni dei punti più caratteristici del patrimonio artistico e naturalistico della città, con partenza da viale De Rosis. Scopo dell’evento è quello di favorire e incentivare la promozione del benessere psico-fisico attraverso la pratica dell’attività motoria e la condivisione di un momento di unione e aggregazione sociale per tutta la cittadinanza.

Di seguito quello che c’è da sapere sulla Corri e Cammina per la Pace 2026. Accoglienza e ritrovo: a partire dalle ore 08:30 Viale Luca De Rosis Partenza: ore 10:00 viale De Rosis– Arrivo: piazza Steri Si tratta di una passeggiata ludico motoria. È vietato partire prima del via ufficiale.

I partecipanti che entrano nella zona di partenza non potranno più uscire dalla stessa se non dopo la partenza. La passeggiata si svolgerà anche in caso di pioggia. Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare. È di circa km 5, questo il dettaglio: Partenza da viale De Rosis (davanti l’ufficio anagrafe) Svolta a sinistra lungo Via Enrico Fermi Svolta a sinistra su Viale Margherita Svolta su Via Torre Pisani; Sp 250 Porta Capuccini Via San Nilo Corso Garibaldi Piazza Matteotti Piazza SS. Anargiri Corso Garibaldi Arrivo Piazza Steri I partecipanti possono percorrere la distanza anche a “passo libero”.

Durante la manifestazione verrà garantita l’assistenza medico – sanitaria e saranno presenti punti ristoro per la distribuzione di acqua. Per il Premio Partecipazione Scuole di Corigliano-Rossano, è possibile iscriversi entro le ore 20.00 del 30/04/2026 al seguente link: https://forms.gle/ZfFaJ5fFt4XpFJrZ7 inserendo il nome della scuola di appartenenza. Al termine della manifestazione, sarà premiata la scuola operante nel territorio comunale che risulterà maggiormente rappresentata in termini di partecipazione degli alunni, la quale concorrerà all’assegnazione di buoni per materiale scolastico secondo il seguente ordine: I° classificata € 300,00 II° classificata € 200,00 III° classificata € 100,00 Il kit di partecipazione comprende lo zaino a sacca in tnt, la t-shirt ed una borraccia.

Il kit di partecipazione e la medaglia sarà garantito solo a coloro i quali si iscriveranno alla manifestazione al seguente link: questo è il link: https://www.prolococoriglianorossano.it/spazio-pro-loco/ Il kit verrà consegnato dalle ore 08:30 alle ore 9:15 al punto di accoglienza presente alla partenza a tutti coloro che hanno prenotato esibendo la ricevuta di prenotazione cartacea o digitale. Dopo le 9.15 chi non ha ritirato il Kit perderà il diritto di prenotazione e saranno consegnati a tutti coloro che sono presenti all'iniziativa. La partecipazione è aperta a tutte le età. I partecipanti sotto i 12 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o persona che ne fa le veci. Non è prevista una quota di iscrizione