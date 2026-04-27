Nei prossimi giorni la Diocesi di San Marco Argentano - Scalea, attraverso la Caritas, accoglierà una famiglia proveniente dall'Iraq, giunta in Italia grazie ai corridoi umanitari: il canale legale e sicuro promosso dalla Chiesa italiana per garantire protezione a persone costrette a fuggire da guerra, violenza e persecuzione. Ad annunciarlo è il Vescovo mons. Stefano Rega in una lettera indirizzata all'intera comunità diocesana.

La famiglia sarà ospitata in un appartamento messo a disposizione dalla Parrocchia Sacro Cuore, situato di fronte la Cattedrale di San Marco Argentano. I genitori saranno supportati nel percorso di inserimento lavorativo, mentre i tre figli proseguiranno la frequenza scolastica.

«Ero straniero e mi avete accolto»: con queste parole del Vangelo il Vescovo Rega motiva il gesto della Diocesi, sottolineando come l'accoglienza non si limiti a offrire un tetto, ma implichi il riconoscimento dell'altro come fratello e la testimonianza di una carità capace di farsi vicinanza, condivisione e dignità restituita. La famiglia è di fede cristiana cattolica e proviene dall'Iraq, terra segnata da lunghi anni di conflitti, instabilità e sofferenze. ll Vescovo rivolge inoltre un invito a tutta la comunità diocesana affinché l'accoglienza sia sentita come un evento che riguarda tutti, sostenuto da preghiera, vicinanza e relazioni concrete.