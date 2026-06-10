Dal 10 al 21 giugno, 50 artisti, tra attori, registi, tecnici e professionisti del mondo del cinema provenienti da 35 paesi di tutti i continenti, si riuniscono in Calabria per partecipare alla tredicesima edizione del laboratorio cinematografico Kino Guarimba, con l'obiettivo di realizzare cortometraggi originali in collaborazione con la comunità di Amantea (CS). Saranno rappresentate le seguenti nazioni: Algeria, Argentina, Azerbaijan, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Messico, Paesi Bassi, Pakistan, Palestina, Perù, Portogallo, Romania, Serbia, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Taiwan, Tunisia, Ucraina, Ungheria.

Amantea è un piccolo comune del Tirreno cosentino che, per dodici giorni, diventerà un centro di produzione cinematografica e di formazione specializzata. Una trasformazione resa ancora più significativa dalla recente apertura del Cinema Sicoli, la prima sala cinematografica al chiuso del territorio, che segna un cambio di passo nella vita culturale della città e con cui la residenza si intreccia naturalmente.

Un laboratorio, non un festival Il Kino Guarimba non è un evento da guardare, ma un processo da vivere. I cinquanta partecipanti — che non si conoscono tra loro prima di arrivare — vengono selezionati per portfolio, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Una volta ad Amantea, formeranno liberamente i gruppi di lavoro e, partendo da zero, scriveranno, gireranno e monteranno cortometraggi originali della durata massima di 7 minuti, da presentare alla cittadinanza nell'ultima serata della residenza.

I dodici giorni si articolano in tre fasi: una prima fase di networking e formazione, con masterclass su regia, ripresa sonora, montaggio e distribuzione, e attività pedagogiche basate sui principi dell'educazione non formale e del metodo Kino; una seconda fase dedicata alle riprese nei luoghi della città; una terza fase culminante nella proiezione pubblica dei cortometraggi realizzati. L'approccio educativo si ispira al Cooperative Learning e alla pedagogia Montessori: i tutor accompagnano i partecipanti senza sostituirsi a loro, valorizzando l'autonomia, la collaborazione e la capacità di trovare soluzioni creative in condizioni di incertezza.

L'obiettivo non è produrre capolavori, ma costruire comunità. Il casting popolare: Amantea protagonista Il 12 giugno, al Lido Azzurro di Amantea, si terrà il casting popolare aperto a tutta la cittadinanza: chiunque voglia recitare in uno dei cortometraggi prodotti durante la residenza è invitato a presentarsi e a farsi conoscere da questa comunità internazionale. Non servono esperienze pregresse: serve solo la voglia di esserci. È uno dei momenti più autentici della residenza, in cui il confine tra artisti e comunità locale si dissolve, e Amantea smette di essere uno sfondo per diventare protagonista. Cosa significa per il territorio Una residenza come il Kino Guarimba non è solo un evento culturale: è un investimento nel capitale sociale di un luogo. Cinquanta persone da tutto il mondo scelgono di venire ad Amantea, di viverci per dodici giorni, di conoscerne le strade, i volti, i sapori. Portano con sé reti internazionali, visibilità, e un modo di guardare il territorio con occhi nuovi.

I cortometraggi realizzati in passato hanno circolato in festival di tutto il mondo — da Berlino ad Amsterdam, da Parigi a Roma — portando il nome di Amantea e della Calabria in contesti culturali di primo piano. Il Kino Guarimba è parte di Territorio Guarimba, presidio culturale permanente che opera tutto l'anno ad Amantea con un'arena all'aperto, una biblioteca attiva e spazi di produzione artistica. Il progetto è tra i tre vincitori nazionali del bando 2026 della Fondazione Italia Patria della Bellezza ETS, selezionato su oltre 270 candidature per il forte impatto culturale e sociale che genera nel territorio. "Il Kino Guarimba apre la Calabria al mondo e dimostra che anche dai margini si possono generare modelli culturali solidi, continui e replicabili", dichiara Giulio Vita, direttore artistico del progetto.

"Non abbiamo costruito un evento, ma un'infrastruttura culturale che vive ogni giorno." Il 21 giugno si terrà la proiezione pubblica dei cortometraggi realizzati durante la residenza, aperta a tutta la cittadinanza, presso lo spazio culturale Il Terrenito di Amantea. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Culturale La Guarimba, con il festival Caribe Atomico (Venezuela), MyAirBridge, Moleskine Foundation e Fondazione Italia Patria della Bellezza.